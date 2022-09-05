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НБУ рекомендував підприємствам реструктуризувати іноземні кредити

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 12:30
НБУ рекомендував підприємствам реструктуризувати іноземні кредити Фото: НБУ дозволив підприємствам виплатити відсотки за валютними кредитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України визначив, що банки мають рекомендувати клієнтам із заборгованістю перед нерезидентами звернутися до кредиторів із пропозицією реструктурувати борги. Це повинно відбуватися на умовах, не гірших за реструктуризацію зовнішньої заборгованості уряду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Для досягнення домовленостей із зовнішніми кредиторами НБУ дозволив переказувати валюту для сплати процентних платежів за кредитами за одночасного дотримання таких умов:

  • дата сплати процентних платежів припадає на період із 24 лютого до 10 серпня 2022 року (включно);
  • позичальник станом на 24 лютого 2022 року не мав простроченої заборгованості за кредитним договором;
  • загальна сума коштів, яку дозволяється переказати в межах одного кредитного договору протягом календарного місяця, не має перевищувати п'яту частину від суми процентів, що підлягали сплаті в період із 24 лютого до 10 серпня 2022 року (включно);
  • кошти, що використовуються для купівлі іноземної валюти та переказу валютних цінностей з метою сплати відповідних процентних платежів, не мають залучатися за кредитами від резидентів;
  • позичальник не має заборгованості за податковими платежами;
  • позичальник продовжував здійснювати господарську діяльність після 23 лютого 2022 року, зокрема виплачував зарплату співробітникам та інші обов'язкові платежі.

За оцінками НБУ, загальний обсяг заборгованості за процентними платежами перед нерезидентами (за негарантованими державою кредитами) в період із 24 лютого до 10 серпня 2022 року не перевищує 550 млн доларів.

НБУ визначив, що для розрахунків у іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати наявну в нього іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України.

Станом на 2 вересня 2022 року обсяг коштів на валютних рахунках клієнтів з юридичних осіб (не враховуючи кошти бюджету та позабюджетних фондів) у банківській системі становить 8,7 млрд доларів.

Нагадаємо, запроваджені 24 лютого норми НБУ не дають змогу переказувати іноземну валюту за кордон для погашення та обслуговування українськими підприємствами боргових зобов’язань перед нерезидентами.

Як повідомляло РБК-Україна, кредитори погодилися дати Україні відстрочку за зовнішнім боргом на 20 млрд доларів.

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Національний банк України
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