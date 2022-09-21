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Amazon отменил комиссию для украинских предпринимателей

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Украина, Среда 21 сентября 2022 10:06
Amazon отменил комиссию для украинских предпринимателей Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Компания Amazon упразднила реферальную комиссию для украинских предпринимателей сроком на 1 год. Комиссия отменена для предпринимателей, которые продают в ЕС и Великобританию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook .

"Украинские предприниматели смогут активнее масштабироваться на европейском и мировом рынке, находить там новых клиентов. Это станет мощным толчком к популяризации Украины и нашего бизнеса за рубежом", - написал он.

По его словам, несколько месяцев назад вместе с Укрпочтой, агентством Disqover Agency и Startup Ukraine обратились в Amazon, чтобы компания облегчила условия для украинского бизнеса, который, несмотря на войну, продолжает работать, поддерживая экономику страны.

Федоров также сообщил, что Amazon mazon вместе с Amazon Web Services предоставила Украине мощности для хранения бекапрегистров, обеспечила поддержку более чем на 35 млн долларов.

Напомним, американский гигант Amazon в 2021 году начал работу с Украиной в сфере облачных технологий.

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