Сколько экономика Украины несет убытков из-за тревоги: оценка Гетманцева

Как отметил Гетманцев, только в прошлом году убытки для экономики Украины от тревог составляли 7 млрд гривен в день. Учитывая номинально растущий ВВП, цифра также может увеличиваться.



"Если считать убытки в привязке к ВВП - они постоянно увеличиваются. Но здесь надо учитывать номинально растущий ВВП - по оценкам НБУ, ВВП в этом году составит 6,63 трлн грн", - пояснил Гетманцев.

Если предположить, что во время тревоги останавливается половина экономики страны, убытки за чистые сутки составят условно 9 млрд гривен.



"Такой подход к расчетам является приблизительным и может меняться по регионам. На приблизительность расчетов влияет и то, что значительная часть тревог приходится на ночное время. Однако, оценить ориентировочный масштаб потерь в валовой добавленной стоимости все же можно", - отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Воздушные тревоги в Украине

Недавно президент Владимир Зеленский поручил найти решение, чтобы долгосрочные полеты МиГ-31К не парализовали Украину воздушной тревогой. Он отметил, что уровень противовоздушной обороны страны позволяет пересмотреть методы реагирования на угрозы.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, решение о длительных полетах истребителей России непросто, впрочем, сейчас над этим вопросом работают в профильных ведомствах с привлечением ведущих специалистов. Также он объяснял, что в Украине и дальше будут объявлять о воздушной опасности относительно ударных БпЛА, ракет, тактической авиации или РСЗО.

"Относительно того, какой уровень угрозы будет, то есть в какой цвет рисовать карту - это будет принято на высшем уровне", - отметил спикер.