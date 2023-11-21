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Игнат о длительных тревогах из-за взлета МиГов: продолжается поиск непростого решения

Украина, Вторник 21 ноября 2023 14:29
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Игнат о длительных тревогах из-за взлета МиГов: продолжается поиск непростого решения Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Решение относительно длительных воздушных тревог из-за взлетов российских самолетов МиГ-31К непростое. Над ним работают в профильных ведомствах с привлечением ведущих специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ".

"Насколько я знаю, проводится работа в профильных министерствах и ведомствах. Руководство и ведущие специалисты ищут путь. Поверьте, решение непростое. Вопросы ответственности, вопросы безопасности, вопросы человеческой жизни", - объяснил Игнат.

По его словам, нужно решение, которое бы удовлетворило всех.

"Люди хотят понимать, как это все будет происходить. Эти многочасовые перелеты МиГ блокируют жизнедеятельность государства, экономику, образовательный уровень. Это беспокоит общество. Каким будет это решение - надо дождаться", - отметил спикер.

Игнат добавил, что Воздушные силы будут и дальше предоставлять информацию об опасности, а также информировать в публичном пространстве.

Что предшествовало

Недавно президент Владимир Зеленский поручил Кабмину, Министерству обороны и Генштабу ВСУ найти решение о том, чтобы долговременные полеты российского МиГ-31К, который может переносить ракеты "Кинжал", не парализовали Украину.

По его словам, сегодняшний уровень противовоздушной обороны позволяет пересмотреть методы реагирования на угрозы.

"Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование - без ненужных остановок страны. Это важно для миллионов наших людей. Я ожидаю соответствующих предложений", - сказал президент.

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