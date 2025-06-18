Сколько депутатов сейчас реально работает в Раде: Стефанчук озвучил неожиданные цифры

По его словам, из 399 нардепов реально голосуют и присутствуют в сессионном зале примерно 340-350 человек.

"Фактически вы можете увидеть по результатам объединительных голосований. Эта цифра в районе 340-350 народных депутатов, которые постоянно находятся в зале и участвуют в голосованиях", - сообщил спикер Рады.

Он уточнил, что эти показатели меняются в зависимости от обстоятельств, но все ключевые решения, в частности относительно национальной безопасности, евроинтеграции, политических заявлений - стабильно получают более 300 голосов.

"Это исторически минимальная цифра количества народных депутатов. Но все здесь, с первого дня полномасштабного вторжения, с 24 февраля, с 7 часов 30 минут, а первые решения мы проголосовали в 8 часов 8 минут", - напомнил глава парламента.

Стефанчук отметил, что несмотря на потерю мажоритарщиков из ОРДЛО и Крыма, исчезновение некоторых депутатов и уголовные дела против отдельных лиц, парламент остается дееспособным органом.

"Справедливости ради я всегда благодарю тех, кто остался, кто работает, кто не дал возможность воплотиться мечте врага, чтобы парламент разбежался", - подчеркнул спикер.