Сколько депутатов сейчас реально работает в Раде: Стефанчук озвучил неожиданные цифры

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук озвучил фактическое количество народных депутатов, которые сегодня постоянно работают в парламенте.
Об этом Стефанчук рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, из 399 нардепов реально голосуют и присутствуют в сессионном зале примерно 340-350 человек.
"Фактически вы можете увидеть по результатам объединительных голосований. Эта цифра в районе 340-350 народных депутатов, которые постоянно находятся в зале и участвуют в голосованиях", - сообщил спикер Рады.
Он уточнил, что эти показатели меняются в зависимости от обстоятельств, но все ключевые решения, в частности относительно национальной безопасности, евроинтеграции, политических заявлений - стабильно получают более 300 голосов.
"Это исторически минимальная цифра количества народных депутатов. Но все здесь, с первого дня полномасштабного вторжения, с 24 февраля, с 7 часов 30 минут, а первые решения мы проголосовали в 8 часов 8 минут", - напомнил глава парламента.
Стефанчук отметил, что несмотря на потерю мажоритарщиков из ОРДЛО и Крыма, исчезновение некоторых депутатов и уголовные дела против отдельных лиц, парламент остается дееспособным органом.
"Справедливости ради я всегда благодарю тех, кто остался, кто работает, кто не дал возможность воплотиться мечте врага, чтобы парламент разбежался", - подчеркнул спикер.
Верховная Рада Украины - это единственный орган законодательной власти, который по Конституции должен состоять из 450 народных депутатов. Их избирают сроком на 5 лет.
Народные депутаты представляют весь украинский народ, а не только округ или партию. Полномочия каждого депутата продолжаются до открытия первого заседания новоизбранной Рады. Если выборы не происходят вовремя, полномочия действующего состава автоматически продолжаются.
Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что в Украине уменьшается количество населения, и, соответственно, встанет вопрос о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300 человек.
Между тем Верховная Рада пополнилась новым народным депутатом от "Слуги народа". Присягу принял Сергей Мельник. Все, что о нем известно РБК-Украина писало в отдельном материале.
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