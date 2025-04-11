Раду хотят радикально сократить: сколько нардепов останется

В Украине наблюдается тенденция к уменьшению количества населения, это открыло вопрос об уменьшении количества народных депутатов.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, в Украине уменьшается количество населения, и, соответственно, встанет вопрос о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300 человек.

"Еще 29 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду предложения по изменениям в Конституцию, которые предусматривали сокращение количества народных депутатов до 300 человек", - отметил он.

Однако предыдущий состав Конституционного суда дал отрицательное заключение по этому законопроекту. Это фактически заблокировало его рассмотрение в Верховной Раде.

"Но я глубоко убежден, что вопрос сокращения количества народных депутатов, без сомнения, встанет в украинском обществе", - подчеркнул Стефанчук.

По его мнению, сокращение количества народных депутатов может произойти из-за уменьшения количества населения Украины, "и это отражается на количестве лиц, которые должны быть представлены в едином законодательном органе".

"Когда было 52 миллиона, это одно дело, а сегодня, когда людей гораздо меньше, бесспорно, вопрос представительства в обществе требует пересмотра. Я думаю, что цифра 300 является той, о которой можно говорить, и она должна стать ориентиром для дальнейших процессов", - подчеркнул Стефанчук.

Верховная Рада

Верховная Рада Украины - это единственный орган законодательной власти в Украине, который действует на постоянной основе. Она была создана после провозглашения независимости Украины, однако исторически берет начало еще от Верховной Рады Украинской ССР, основанной в 1938 году. После принятия Акта провозглашения независимости 24 августа 1991 года, Рада стала парламентом суверенной Украины.

Основные полномочия парламента закреплены в Конституции Украины, принятой в 1996 году, согласно которой ВРУ принимает законы, утверждает государственный бюджет, объявляет военное и чрезвычайное положение, дает согласие на назначение премьер-министра и контролирует исполнительную власть.

Количество народных депутатов Украины - 450 - закреплено в Конституции (ст. 76) и сохранилось со времен УССР. Это количество было выбрано с учетом пропорционального представительства населения Украины, которое на момент обретения независимости составляло около 52 миллионов человек. Такое количество считалось оптимальным для обеспечения надлежащего представления интересов граждан из разных регионов страны.

Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, численность украинцев сократилась из-за войны почти на 7 миллионов. По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, эта неутешительная тенденция продолжится и в дальнейшем.

Также мы писали, сколько населения в Украине. По данным Госстата, численность наличного населения Украины на дату проведения Всеукраинской переписи населения (5 декабря 2001 года) составляла 48,5 млн человек.