В Раде появился новый народный депутат от "Слуги народа": что о нем известно
Верховная Рада девятого созыва пополнилась новым народным депутатом от "Слуги народа". Во вторник, 15 апреля, присягу принял Сергей Мельник.
Об этом заявил нардеп Ярослав Зализняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Новый народный депутат Мельник Сергей принял присягу - входит в "Слуга народа", - написал Железняк.
Напомним, в феврале этого года Рада прекратила полномочия народного депутата Ирины Кормышкиной. Ее подозревали в незаконном обогащении, впоследствии она признала свою вину и пошла на сделку со следствием.
В результате этого в Раде появилось вакантное место. Следующей в списке на должность нардепа была Инна Свириба, однако она подала заявление об отказе от места в Верховной Раде.
Комиссия признала ее такой, что не получила депутатский мандат. Поэтому народным депутатом признали следующего по очередности - Сергея Мельника.
Что известно о Мельнике
По данным СМИ, 62-летний Мельник по состоянию на 2019 год был физическим лицом-предпринимателем, до баллотирования в Раду он работал в правоохранительных органах.
Мельник учился в Одесском Высшем артиллерийском командном училище, где получил военную специальность - командная тактическая артиллерия. Впоследствии в Национальной юридической академии им. Я. Мудрого получил квалификацию юриста.
Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что в Украине уменьшается количество населения, и, соответственно, встанет вопрос о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300 человек.
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