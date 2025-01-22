Сколько времени нужно, чтобы Россия упала, если действовать "правильно": ответ Подоляка

Восприятие текущего года изменится, если существенно нарастить удары по территории России, а также усилить международное давление на врага.

По словам Подоляк, кроме усиления истощения российской экономики и жесткого отношения к странам, которые помогают стране-террористу обходить санкции, надо также усиливать удары по территории России. Последнее же будет тянуть за собой панические социальные настроения в РФ.

"Вот если будет существенное разрушение экономики на территории России и существенное увеличение этой паничности в социальных настроениях, тогда это будет иметь достаточно быстрые последствия. И тогда, смотрите, параллельно 6-8 месяцев обнуления (российской - ред.) экономики при 3-4 месяцах наращивания ударов в глубину РФ. И тогда мы этот год можем видеть совсем иначе". - пояснил он.