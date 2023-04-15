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Сколько времени уйдет на полное восстановления Харькова: прогноз Терехова

Иллюстративное фото: Терехов назвал сроки полного восстановления Харькова (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Поврежденные российскими оккупантами здания в Харькове можно будет восстановить примерно за 2-3 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас в городе очень разрушений. По последним подсчетам, 150 тысяч жителей города остались без крыши над головой.

"Что касается сроков (восстановления города - ред.), все это зависит не только от нас, но и от тех средств, которые мы будем использовать для этого, от возможностей бюджета. Мы рассчитываем где-то на 2-3 года полного восстановления города после таких ужасных разрушений", - отметил Терехов.

Он также добавил, что в прошлом году в Харькове восстановили 200 многоэтажек. При этом сейчас проводят ремонт 50 зданий.

Напомним, в Харькове 30 марта зафиксировали шесть "прилетов". Россияне ударили по городу ракетами С-300.

Также мы писали, что 13 апреля Купянский район Харьковской области находился под обстрелом вражеских "Градов".

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