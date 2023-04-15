Сколько времени уйдет на полное восстановления Харькова: прогноз Терехова

По его словам, сейчас в городе очень разрушений. По последним подсчетам, 150 тысяч жителей города остались без крыши над головой.

"Что касается сроков (восстановления города - ред.), все это зависит не только от нас, но и от тех средств, которые мы будем использовать для этого, от возможностей бюджета. Мы рассчитываем где-то на 2-3 года полного восстановления города после таких ужасных разрушений", - отметил Терехов.

Он также добавил, что в прошлом году в Харькове восстановили 200 многоэтажек. При этом сейчас проводят ремонт 50 зданий.