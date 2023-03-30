Россияне атаковали Харьков: известно о шести "прилетах"

Сегодня, 30 марта, россияне в очередной раз атаковали Харьков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

"Харьков под обстрелом", - написал Терехов на своем Telegram-канале.

Кроме того, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне снова наносят удары по Харькову.

"Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул он.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак добавил, что оккупанты обстреливают Харьков из Белгородской области.

Обновлено в 23:08.

По словам главы ОВА, по предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частный дом и два гражданских автомобиля. Пока без пострадавших. Данные уточняются.

Обновлено в 22:30.

Терехов сообщил, что в настоящее время зафиксировано шесть "прилетов" по Харькову.

"Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - сказал мэр города.

По словам Синегубова, предварительно для обстрела города россияне используют системы С-300.

"Враг снова бьет по Харькову. Зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов", предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказал он.

Напомним, сегодня в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.

В Киевской ОВА предупредили об атаке дронов.

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