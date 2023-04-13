Россияне "Градом" обстреляли Купянский район, есть раненые
Российские оккупанты обстреляли из РСЗО "Град" Купянский район Харьковской области. Три человека получили ранения в результате удара.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
Как отмечают спасатели, сообщение о пожаре в селе Кучеривка Купянского района поступило около 12:30. К месту вызова были направлены 2 оперативных отделения спасателей 44-й Государственной пожарно-спасательной части.
"На момент их прибытия на дороге горел трактор с прицепом. Кроме того, в результате обстрела получили ранения 3 мужчин", - пишет пресс-служба.
Все пострадавшие были госпитализированы в областную клиническую больницу. Пожар спасатели оперативно ликвидировали.
Фото: россияне "Градом" обстреляли Купянский район, ранены (t.me/DSNS_Kharkiv)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты обстреляли сегодня приграничье Черниговской и Сумской областей из минометов и артиллерии.
Также враг нанес удар по парку в Херсоне и по селу Змиевка Бериславского района. В результате обстрела в Херсоне один мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.
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