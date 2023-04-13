Россияне "Градом" обстреляли Купянский район, есть раненые

Российские оккупанты обстреляли из РСЗО "Град" Купянский район Харьковской области. Три человека получили ранения в результате удара.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как отмечают спасатели, сообщение о пожаре в селе Кучеривка Купянского района поступило около 12:30. К месту вызова были направлены 2 оперативных отделения спасателей 44-й Государственной пожарно-спасательной части.

"На момент их прибытия на дороге горел трактор с прицепом. Кроме того, в результате обстрела получили ранения 3 мужчин", - пишет пресс-служба.

Все пострадавшие были госпитализированы в областную клиническую больницу. Пожар спасатели оперативно ликвидировали.

Фото: россияне "Градом" обстреляли Купянский район, ранены (t.me/DSNS_Kharkiv)