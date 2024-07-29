Что делать, когда не выдают результаты ВВК: объяснение юриста
Ситуация, когда военнообязанному не выдают результаты военно-врачебной комиссии (ВВК), недопустима. Это нарушает право человека на информацию и может усложнить дальнейшее решение вопросов, связанных с военным учетом.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Дмитрий Франчук.
Почему важно получить результаты ВВК
Результаты военно-врачебной комиссии (ВВК) важны для военнообязанных лиц по разным причинам:
- контроль за своим здоровьем - результаты ВВК содержат информацию о состоянии вашего здоровья, что важно для принятия решений насчет дальнейшего лечения и реабилитации
- защита своих прав - зная результаты ВВК, вы можете защитить свои права в случае возникновения споров с ТЦК или другими государственными органами
- планирование будущего - результаты ВВК могут повлиять на вашу дальнейшую жизнь (например, на возможность получения работы, обучения или выезда за границу)
"Не стесняйтесь отстаивать свои права!" - подчеркнул юрист.
Что делать, когда не выдают результаты ВВК
По словам эксперта, если военнообязанному лицу не выдают результаты ВВК, можно попробовать несколько вариантов решения вопроса.
Прежде всего, следует повторно обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) - с письменным запросом.
"Напишите официальный письменный запрос на имя руководителя ТЦК. В запросе четко укажите свои фамилию, имя, отчество, дату прохождения ВВК и просьбу предоставить копию результатов", - пояснил юрист.
Он добавил, что при этом обязательно нужно "зарегистрировать" запрос - сохранить копию запроса с отметкой о его принятии в ТЦК.
"Это будет доказательством вашего обращения", - уточнил Франчук.
Если после первого обращения ситуация не изменилась, юрист советует обратиться в высшее руководство ТЦК и СП - подать жалобу с детальным обоснованием.
"В жалобе подробно опишите ситуацию, укажите дату прохождения ВВК и причины, по которым вам отказывают в предоставлении результатов", - отметил эксперт.
Если же и это не поможет, есть еще один вариант - обратиться к военному комиссару. Для этого нужно записаться к нему на личный прием (разговор).
"Во время приема снова изложите свою проблему и требуйте предоставить вам результаты ВВК", - посоветовал специалист.
Если все эти действия не привели к желаемому результату, Франчук советует обратиться за помощью к юристу или адвокату - за юридической консультацией.
"Если самостоятельно решить проблему не удается, обратитесь за консультацией к адвокату, специализирующемуся на военном праве", - подчеркнул профессионал.
Он добавил, что речь идет также и о представительстве интересов, ведь адвокат сможет:
- составить необходимые обращения
- представлять интересы человека в ТЦК и других инстанциях и т.п.
Кроме того, Франчук советует обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека - с жалобой.
"Если вы исчерпали все другие возможности, можете обратиться с жалобой к Уполномоченному ВРУ по правам человека", - отметил он.
В завершение речь может идти об обращении к СМИ и общественным организациям.
"В крайнем случае можно обратиться к средствам массовой информации или общественным организациям, занимающимся вопросами прав человека и защиты прав военнообязанных. Публичность может ускорить решение вопроса", - объяснил юрист.
О чем важно помнить
По словам Дмитрия Франчука, во время всех вышеперечисленных процессов важно:
- сохранять все документы, связанные с этим вопросом - запросы, ответы, расписки (это будет доказательством ваших действий в случае дальнейшего обжалования)
- узнавать сроки рассмотрения обращений (в вашем ТЦК или других инстанциях)
- помнить о законности ваших действий (отказ в предоставлении результатов ВВК является незаконным, поскольку вы имеете право знать свой статус и причины тех или иных принятых решений)
Напомним, ранее мы рассказывали, имеют ли право направлять человека на ВВК, если у него есть все основания для отсрочки.
Читайте также, нужно ли забронированным проходить ВВК.
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