Сколько времени есть у украинцев, чтобы прийти в ТЦК после вручения повестки: разъяснение

Бирюч отмечает, что сроки, в которые человек должен прийти в ТЦК и СП определены статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В повестке должна быть указана следующая информация:

ФИО и дата рождения лица;

наименование ТЦК и СП, выдавшего повестку;

цель вызова;

место, день и время явки;

подпись должностного лица, выдавшего документ;

регистрационный номер;

разъяснение последствий неявки и обязанность сообщить о причинах отсутствия.

Что считается уважительной причиной неявки

Законом предусмотрено, что гражданин может не явиться по повестке в определенное время только по уважительным причинам, которые должны быть подтверждены документально. К ним относятся:

стихийные бедствия или другие препятствия природного характера;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории или их последствия;

смерть близкого родственника.

В случае неприбытия человек обязан сообщить о причине в течение трех суток после указанной даты. Это можно сделать лично, по почте или по электронной почте. При этом необходимо прибыть в ТЦК и СП не позднее чем за семь календарных дней.

Какая ответственность предусмотрена в случае неявки в ТЦК

За неявку по повестке во время военного положения предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен (статья 210-1 КУоАП). Как отмечает адвокат, ТЦК и СП преимущественно накладывают максимальный штраф - 25 500 гривен. Если штраф не уплачен в течение 15 дней, его взимает Государственная исполнительная служба в двойном размере.

Постановление ТЦК и СП о наложении административной ответственности гражданин может обжаловать в суде общей юрисдикции.