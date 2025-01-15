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Сколько времени есть у украинцев, чтобы прийти в ТЦК после вручения повестки: разъяснение

Фото: Мобилизация в Украине (facebook.com/Vinnica omvk)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы, которые получили повестку, должны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в дату, время и место, указанные в документе. Также закон определяет сроки, в которые человек должен прийти в ТЦК и СП, если не сделал этого вовремя по уважительным причинам.

Адвокат Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Елена Бирюч рассказала РБК-Украина, сколько времени имеют украинцы, чтобы прийти к ТЦК и СП.

Бирюч отмечает, что сроки, в которые человек должен прийти в ТЦК и СП определены статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В повестке должна быть указана следующая информация:

  • ФИО и дата рождения лица;
  • наименование ТЦК и СП, выдавшего повестку;
  • цель вызова;
  • место, день и время явки;
  • подпись должностного лица, выдавшего документ;
  • регистрационный номер;
  • разъяснение последствий неявки и обязанность сообщить о причинах отсутствия.

Что считается уважительной причиной неявки

Законом предусмотрено, что гражданин может не явиться по повестке в определенное время только по уважительным причинам, которые должны быть подтверждены документально. К ним относятся:

  • стихийные бедствия или другие препятствия природного характера;
  • болезнь гражданина;
  • военные действия на соответствующей территории или их последствия;
  • смерть близкого родственника.

В случае неприбытия человек обязан сообщить о причине в течение трех суток после указанной даты. Это можно сделать лично, по почте или по электронной почте. При этом необходимо прибыть в ТЦК и СП не позднее чем за семь календарных дней.

Какая ответственность предусмотрена в случае неявки в ТЦК

За неявку по повестке во время военного положения предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен (статья 210-1 КУоАП). Как отмечает адвокат, ТЦК и СП преимущественно накладывают максимальный штраф - 25 500 гривен. Если штраф не уплачен в течение 15 дней, его взимает Государственная исполнительная служба в двойном размере.

Постановление ТЦК и СП о наложении административной ответственности гражданин может обжаловать в суде общей юрисдикции.

Напомним, ранее военнообязанным повестки вручали исключительно по месту регистрации. Однако сейчас их нередко выдают по фактическому месту пребывания. РБК-Украина узнало у юриста, как действовать в ситуации, когда повестку вручили не по адресу проживания.

Также мы рассказывали, что согласно законодательству, бронирование работника после получения им повестки не предусмотрено. Однако, если вызов военнообязанного связан только с уточнением данных или прохождением ВВК, сохраняется теоретическая возможность для его бронирования.

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