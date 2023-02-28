ua ru
Вт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Воздушных силах ожидают поставки дополнительных батарей NASAMS и ракет к ним

Новина українською →
Киев, Вторник 28 февраля 2023 13:49
В Воздушных силах ожидают поставки дополнительных батарей NASAMS и ракет к ним Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Воздушных силах ВСУ ожидают от партнеров поставок дополнительных батарей NASAMS и ракет к ним. Поскольку это усилило бы защиту украинских объектов инфраструктуры от ударов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Защита всей Украины, не только энергетической инфраструктуры, усиливается новыми средствами. Мы ожидаем поставки новых зенитных ракетных систем. Это дополнительные батареи и ракеты для NASAMS", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что это очень мощные вещи, которые работают, в частности, в Киевской области и сбивают вражеские ракеты и иранские дроны "Шахед".

"Ожидаем Patriot и SAMP/T, которые способны работать по баллистическим ракетам. Кроме того, украинская энергетика испытывает этап трансформации: обновление и модернизацию. Нам помогают западные партнеры в энергетическом секторе делать ее более современной, более устойчивой к вызовам и угрозам", - подытожил Игнат.

Также он отметил, что у россиян есть приоритетные цели и враг будет выбирать, где ему нужно ударить, но высшее военное руководство знает намерения оккупантов и будет соответственно реагировать на такие угрозы.

Напомним, недавно в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, он включает ЗРК NASAMS и системы ПВО Avenger.

Также мы писали, что Литва готова рассмотреть вопрос ремонта зенитных ракетных комплексов NASAMS по запросу Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗРК ракети ПВО Военная помощь Воздушные силы Украины
NEWS
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
DAILY
Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление