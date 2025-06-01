"Сбросы в комплекте": военные анонсировали для россиян новую "развлекательную программу" (видео)

"Увидеть дрон и умереть" - именно такую "акцию" объявила бригада военных на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3 бригады оперативного назначения НГУ "Спартан".

"В пакет входят сбросы и FPV. А вот какой именно дрон прилетит, всегда "сюрприз" для оккупантов", - говорилось в сообщении от бригады.

В то же время они отметили, что эффект "неожиданной встречи" для россиян гарантирован.

"Бригада "Спартан" предлагает россиянам бессрочную акцию на Покровском направлении: "Увидеть украинский дрон и умереть". Для групповых "туров" возможны особые бонусы - зажигательное шоу артиллерии", - подписали видео военные.

Потери России в войне

Общие боевые потери войск Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину и до сегодня, 1 июня, составляют более 988 тысяч человек.

Напомним, что только за минувшие сутки 31 мая потери российских захватчиков составили более 1200 человек.

В то же время украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 151 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, три ракеты, 127 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

Отметим, что спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал РБК-Украина о помесячных потерях российских оккупантов на востоке Украины в течение последних пяти месяцев.

А тем временем Генштаб обновил актуальную ситуацию на фронте по всем направлениям.

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