Календарь разрушений: военные озвучили потери России на востоке Украины за пять месяцев
С начала года и до 1 июня российские войска на востоке Украины понесли значительные потери в живой силе и технике. Военные обнародовали помесячную статистику, которая демонстрирует масштабы уничтожений.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
В операционной зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на востоке Украины с 1 января по 1 июня боевые потери российских войск в живой силе составляют почти 146 тысяч военных, а точнее - 145 675 человек.
В то же время известно, что с начала текущего года Россия потеряла:
- танки - 1 016 единиц;
- боевые бронированные машины - 1 862 единицы;
- пушек и минометов - 4 994 единицы;
- реактивные системы залпового огня - 115 единиц;
- тяжелые огнеметные системы - 19 единиц;
- автомобильная техника - 12 412 единиц;
- специальная техника - 6 647 единиц;
- самолеты - 1 единица;
- вертолеты - 1 единица.
Подразделения Сил обороны всеми силами и средствами превращают российские танки, вооружение и бронетехнику в обгоревший металлолом.
Помесячные потери врага в 2025 году
Волошин рассказал о помесячных потерях российских оккупантов в операционной зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на востоке Украины с 1 января по 1 июня.
Январь:
- личного состава - 35 431;
- танков - 178;
- боевых бронемашин - 459;
- пушек и минометов - 657;
- реактивных систем залпового огня - 9;
- автомобильной техники - 2 009;
- специальной техники - 1 172.
Февраль:
- личного состава - 25 081;
- танков - 294;
- боевых бронемашин - 427;
- пушек и минометов - 1 003;
- реактивных систем залпового огня - 31;
- тяжелых огнеметных систем - 4;
- автомобильной техники - 2 341;
- специальной техники - 1 220.
Март:
- личного состава - 30 302;
- танков - 234;
- боевых бронемашин - 449;
- пушек и минометов - 1 226;
- реактивных систем залпового огня - 33;
- тяжелых огнеметных систем - 3;
- автомобильной техники - 2 423;
- специальной техники - 1 455.
Апрель:
- личного состава - 27 489;
- танков - 197;
- боевых бронемашин - 342;
- пушек и минометов - 1 157;
- реактивных систем залпового огня - 21;
- тяжелых огнеметных систем - 7;
- автомобильной техники - 2 912;
- специальной техники - 1 542.
Май:
- личного состава - 27 372;
- танков - 113;
- боевых бронированных машин - 185;
- пушек и минометов - 951;
- реактивных систем залпового огня - 21;
- тяжелых огнеметных систем - 5;
- автомобильной техники - 2 720;
- специальной техники - 1 258.
Потери России в войне
Заметим, что в целом общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину и до 1 июня 2025 года составляют около 988 тысяч 560 человек.
Напомним, что только в течение суток 31 мая потери российских захватчиков составили более 1200 человек.
Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 151 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, три ракеты, 127 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.
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