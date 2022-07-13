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Курс євро до долара впав до паритету вперше з 2002 року: аналітик назвав причини

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Україна, Середа 13 липня 2022 12:05
Курс євро до долара впав до паритету вперше з 2002 року: аналітик назвав причини Фото: курс євро до долара впав до паритету через різницю ставок в США та ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Курс євро падає та вперше з 2022 року досяг паритету з доларом через різні фінансові умови у США та Європі. Долар є більш привабливим в умовах економічних проблем у світі.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав фінансист Сергій Фурса з Dragon Capital.

"Основана причина падіння курсу євро до долара - це різниця у ставках в США та ЄС. Федеральна резервна система розпочала підйом, Європа ще зволікає з цим процесом. А це стандартне правило в глобальній економіці - якщо десь ставки зростають, то і привабливість активів зростає, а значить дорожчає валюта", - сказав він.

За його словами, зараз ми бачимо не те, що євро падає, ми бачимо здорожчання долара. "І це тренд, який є цього року відносно всіх валют, в тому числі відносно євро", - зазначив Фурса.

Як зазначив експерт, є також інші причини падіння євро. "Перша - це економічні проблеми в Європі, у першу чергу в Німеччині, де вперше за дуже багато років виник дефіцит торгівельного балансу. Тому що схема бізнесу Німеччини "купуємо дешевий газ - продаємо дорогі товари в Китай" перестала працювати. І це, звісно, також впливає на курс євро".

Крім того, на курс також впливають побоювання рецесії як у світі, так і в ЄС. "Це значить побоювання кризи, а коли криза, то всі тікають в якісь надійні активи. Найнадійнішим інструментом є долар", - сказав Фурса.

Водночас, за його словами, після фактичного досягнення паритету, курс євро до долара може рухатися як в одну, так і в іншу сторону. "Це пара - непрогнозована", - зазначив він.

Нагадаємо, курс євро 12 липня впав до 1,00005 долара, найнижчого рівня з грудня 2002 року. З початку року євро впав на 12%.

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