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Работодателям за трудоустройство ВПЛ увеличат размер компенсации от государства

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Украина, Вторник 10 января 2023 17:30
Работодателям за трудоустройство ВПЛ увеличат размер компенсации от государства Фото: в Украине увеличат компенсацию за трудоустройство ВПЛ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правительство в 2022 году выплатило около 53,5 миллиарда гривен украинцам, которые были вынуждены изменить свое местожительство из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, в 2022 году 1,8 миллиона украинцев получили помощь от государства как переселенцы. Он отметил, что услуги по оформлению статуса ВПЛ стали доступнее благодаря цифровизации. Кроме этого, в 2023 году начисление помощи переселенцам было продлено автоматически.

"Важной составляющей поддержки ВПЛ являются компенсации работодателям за их трудоустройство - 6500 грн в течение двух месяцев за каждого работника-переселенца. В прошлом году работодателям в рамках этой программы выплатили почти 199 млн грн", - сказал Шмигаль.

Премьер рассказал, что правительство работает над решением о повышении суммы компенсации для работодателей, трудоустроивших ВПЛ.

"Теперь принимаем решение, согласно которому сумма компенсации вырастет до 6700 грн. Это будет стимулировать бизнес активнее привлекать на свои предприятия внутренне перемещенные лица", - заявил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в 2023 году на социальные выплаты из государственного бюджета Украины направлено 415,7 млрд гривен, в том числе в декабре почти 40 млрд гривен.

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