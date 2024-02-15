Отмена выборов 2020 года: суд призвали не позволить Трампу избежать ответственности

Специальный прокурор Джек Смит в среду, 14 февраля, призвал Верховный суд США отклонить ходатайство Дональда Трампа, что позволит затянуть процесс по делу о попытке отменить поражение политика на выборах 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Смит подал свой ответ на запрос Трампа за шесть дней до установленного судом крайнего срока. Экс-президент своим ходатайством пытается затянуть судебный процесс и выиграть больше времени, чтобы в случае избрания президентом, добиться отмены обвинительного акта на основании президентского иммунитета.

Спецпрокурор Смит в своем заявлении отметил, что попытка Трампа приостановить решение апелляционного суда, который отклонил его иск относительно иммунитета, не соответствует необходимым требованиям для вмешательства Верховного суда.

"Задержка с решением этих обвинений, грозит нарушить интерес общественности к быстрому и справедливому приговору - интерес, который является неотъемлемым в каждом уголовном деле, и который имеет уникальное национальное значение в данном случае", - написал адвокат.

Дело, добавил он, "касается федеральных уголовных обвинений против бывшего президента за вероятные преступные усилия, направленные на отмену результатов президентских выборов, в том числе с использованием официальной власти".

Смит заявил, что если суд склонен удовлетворить просьбу Трампа, он должен немедленно рассмотреть дело по ускоренному графику и "как можно скорее" принять решение, чтобы судебное разбирательство могло продолжиться.

Он предположил, что суд может заслушать устные аргументы уже в марте, что даст время для вынесения решения до конца июня, когда обычно истекает срок полномочий суда.

Апелляция и приостановление судебного процесса

Апелляционный суд округа Колумбия 6 февраля вынес решение против Трампа по делу о неприкосновенности. Коллегия из трех судей дала Трампу время подать чрезвычайный запрос в Верховный суд, чтобы предотвратить вступление решения в силу.

Окружной судья США в Вашингтоне Таня Чуткан сначала назначила судебное разбирательство на 4 марта. Это одно из четырех уголовных дел, по которым продолжается суд в отношении политика.

Если Трамп победит на президентских выборах, он сможет добиться снятия обвинений по делу, а если его уже осудят, то он может попросить о помиловании.

Адвокаты политика утверждают, что президенты должны иметь полный иммунитет за официальные действия на посту президента и что его действия, которые ставили под сомнение результаты выборов 2020 года, были частью его официальных обязанностей. Среди правовых вопросов, которые кроются в его деле, - являются ли попытки Трампа вмешаться в выборы официальными действиями.

Если преследование Трампа будет разрешено, то "такие преследования будут повторяться и становиться все более распространенными, открывая разрушительные циклы обвинений", - написали его адвокаты в представлении в Верховный суд.

Дело об отмене президентских выборов 2020 года

Дональда Трампа обвиняют в попытке препятствования работе Конгресса и попытке обмануть правительство США с помощью схем, направленных на то, чтобы отменить победу президента-демократа Джо Байдена на выборах в ноябре 2020 года.

Политик утверждает, что дело должно быть закрыто, поскольку бывшие президенты не могут быть привлечены к уголовной ответственности за поведение, связанное с их официальными обязанностями.

Окружной судья США Таня Чуткан отклонила этот иск 1 декабря, после чего Трамп подал апелляцию в федеральный апелляционный суд в Вашингтоне.

Спецпрокурор Смит 11 декабря призвал Верховный суд вынести ускоренное решение, чтобы избежать затягивания судебного процесса.

14 декабря Окружная судья США Таня Чуткан удовлетворила просьбу Трампа приостановить рассмотрение запланированного на март дела о препятствовании выборам 2020 года. Слушания и будущие сроки по делу приостановлены, пока политик подает иск о предоставлении ему полного иммунитета от уголовных обвинений. Распоряжение является лишь задержкой в графике и не отменяет все даты.

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