Скасування виборів 2020 року: суд закликали не дозволити Трампу уникнути відповідальності

Спеціальний прокурор Джек Сміт у середу, 14 лютого, закликав Верховний суд США відхилити клопотання Дональда Трампа, що дозволить затягнути процес у справі про спробу скасувати поразку політика на виборах 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Сміт подав свою відповідь на запит Трампа за шість днів до встановленого судом крайнього терміну. Екс-президент своїм клопотанням намагається затягнути судовий процес і виграти більше часу, щоб у разі обрання президентом, домогтися скасування обвинувального акту на підставі президентського імунітету.

Спецпрокурор Сміт у своїй заяві зазначив, що Спроба Трампа призупинити рішення апеляційного суду, який відхилив його позов щодо імунітету, не відповідає необхідним вимогам для втручання Верховного суду.

"Затримка з вирішенням цих звинувачень, загрожує порушити інтерес громадськості до швидкого і справедливого вироку - інтерес, який є невід'ємним у кожній кримінальній справі, та який має унікальне національне значення у даному випадку", - написав адвокат.

Справа, додав він, "стосується федеральних кримінальних звинувачень проти колишнього президента за ймовірні злочинні зусилля, спрямовані на скасування результатів президентських виборів, в тому числі з використанням офіційної влади".

Сміт заявив, що якщо суд схильний задовольнити прохання Трампа, він повинен негайно розглянути справу за прискореним графіком і "якомога швидше" ухвалити рішення, щоб судовий розгляд міг продовжитися.

Він припустив, що суд може заслухати усні аргументи вже у березні, що дасть час для винесення рішення до кінця червня, коли зазвичай закінчується термін повноважень суду.

Апеляція і призупинення судового процесу

Апеляційний суд округу Колумбія 6 лютого виніс рішення проти Трампа у справі про недоторканність. Колегія з трьох суддів дала Трампу час подати надзвичайний запит до Верховного суду, щоб запобігти набуттю рішенням чинності.

Окружний суддя США у Вашингтоні Таня Чуткан спочатку призначила судовий розгляд на 4 березня. Це одна з чотирьох кримінальних справ, за якими триває суд щодо політика.

Якщо Трамп переможе на президентських виборах, він зможе домогтися зняття звинувачень у справі, а якщо його вже засудять, то він може попросити про помилування.

Адвокати політика стверджують, що президенти повинні мати повний імунітет за офіційні дії на посаді президента та що його дії, які ставили під сумнів результати виборів 2020 року, були частиною його офіційних обов'язків. Серед правових питань, які криються в його справі, - чи є спроби Трампа втрутитися у вибори офіційними діями.

Якщо переслідування Трампа буде дозволено, то "такі переслідування будуть повторюватися і ставати дедалі більш поширеними, відкриваючи руйнівні цикли звинувачень", - написали його адвокати у поданні до Верховного суду.

Справа про скасування президентських виборів 2020 року

Дональда Трампа звинувачують у спробі перешкоджання роботі Конгресу та спробі обманути уряд США за допомогою схем, спрямованих на те, щоб скасувати перемогу президента-демократа Джо Байдена на виборах у листопаді 2020 року.

Політик стверджує, що справа має бути закрита, оскільки колишні президенти не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за поведінку, пов'язану з їхніми офіційними обов'язками.

Окружний суддя США Таня Чуткан відхилила цей позов 1 грудня, після чого Трамп подав апеляцію до федерального апеляційного суду у Вашингтоні.

Спецпрокурор Сміт 11 грудня закликав Верховний суд винести прискорене рішення, щоб уникнути затягування судового процесу.

14 грудня Окружна суддя США Таня Чуткан задовольнила прохання Трампа призупинити розгляд запланованої на березень справи про перешкоджання виборам 2020 року. Слухання і майбутні терміни у справі призупинені, доки політик подає позов про надання йому повного імунітету від кримінальних звинувачень. Розпорядження є лише затримкою в графіку і не скасовує усі дати.

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