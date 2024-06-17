"Скандировали "Путин". Украина развенчала фейк о румынских болельщиках

В сети распространили видео, на котором румынские болельщики во время матча сборной Украины выкрикивают фамилию российского диктатора Владимира Путина. Это - фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.
В Центре напомнили, что фейковое видео с болельщиками сборной Румынии распространяли в Telegram.
"Это видео - фейк. Фейкоделы заменили звуковую дорожку", - подчеркнули в Центре.
Там также добавили, что авторы фейка использовали известную кричалку украинских болельщиков, в которой упоминается глава Кремля. Они вырезали из нее часть, оставив только фамилию.
Напомним, сегодня, 17 июня, сборная Украины по футболу играла против сборной Румынии в рамках Евро-2024.
Подопечные Сергея Реброва неожиданно уступили с разгромным счетом - они проиграли 3:0.
Более детально о матче - в материале РБК-Украина.
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