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"Скандировали "Путин". Украина развенчала фейк о румынских болельщиках

Иллюстративное фото: Украина опровергла фейк о румынских болельщиках (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В сети распространили видео, на котором румынские болельщики во время матча сборной Украины выкрикивают фамилию российского диктатора Владимира Путина. Это - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

В Центре напомнили, что фейковое видео с болельщиками сборной Румынии распространяли в Telegram.

"Это видео - фейк. Фейкоделы заменили звуковую дорожку", - подчеркнули в Центре. 

Там также добавили, что авторы фейка использовали известную кричалку украинских болельщиков, в которой упоминается глава Кремля. Они вырезали из нее часть, оставив только фамилию. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 17 июня, сборная Украины по футболу играла против сборной Румынии в рамках Евро-2024.

Подопечные Сергея Реброва неожиданно уступили с разгромным счетом - они проиграли 3:0.

Более детально о матче - в материале РБК-Украина.

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РумынияЕвро 2024Владимир ПутинСборная Украины