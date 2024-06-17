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"Скандували "Путін". Україна розвінчала фейк про румунських вболівальників

Ілюстративне фото: Україна спростувала фейк про румунських уболівальників (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У мережі розповсюдили відео, на якому румунські вболівальники під час матчу збірної України вигукують прізвище російського диктатора Володимира Путіна. Це - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

У Центрі нагадали, що фейкове відео з уболівальниками збірної Румунії поширювали у Telegram.

"Це відео - фейк. Фейкороби замінили звукову доріжку", - наголосили у Центрі.

Там також додали, що автори фейку використали відому кричалку українських вболівальників, у якій згадується глава Кремля. Вони вирізали з неї частину, залишивши лише прізвище.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, збірна України з футболу грала проти збірної Румунії у рамках Євро-2024.

Підопічні Сергія Реброва неочіквано поступилися з розгромним рахунком - вони програли 3:0.

Більш детально про матч - у матеріалі РБК-Україна.

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