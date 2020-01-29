ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні дозволили використовувати е-права для подорожей на поїздах і літаках

Новини » Суспільство     29.01.2020 - 13:02
В Україні дозволили використовувати е-права для подорожей на поїздах і літаках
Ілюстративне фото (thedigital.gov.ua)

На внутрішніх рейсах замість паспорта можна буде використовувати електронні права

Кабінет міністрів України дозволив використовувати електронні водійські права для внутрішніх подорожей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, сьогодні Кабмін дав старт експериментальному проекту, в рамках якого для посвідчення особи при внутрішніх подорожах по Україні літаком або потягом можна буде використовувати е-посвідчення водія в мобільному додатку "ДіЯ" замість паспорта.

"Забув паспорт - не встиг на літак/поїзд - більше не проблема", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що реліз мобільного додатку "ДіЯ", за допомогою якого ряд державних послуг будуть доступні в режимі онлайн, відбудеться 30 січня 2020 року.

Також стало відомо, що водії зможуть оплачувати штрафи та за порушення правил дорожнього руху і перевіряти їх наявність у програмі "ДіЯ". Даний сервіс готується як доповнення до цифрових водійських посвідчень, техпаспорту і полісу ОСЦПВ. Крім того, очікується, що у додатку з'явиться можливість отримати електронну ID-карту і закордонний паспорт.

Уряд затвердив план розвитку екстреної медицини в Україні
Новини України Кабінет Міністрів Українипаспортправа человека
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся