У скандала с повесткой для "Слідство.Інфо" неожиданный поворот: на фронт поехали не журналисты

Повестка как месть за расследование

В субботу, 6 апреля, агентство "Слідство.Інфо" сообщило, что работники Соломенского ТЦК в Киеве пытались вручить повестку журналисту Евгению Шульгату. Как утверждают в агентстве, сотрудники ТЦК приехали в другой район столицы и встретили журналиста в супермаркете.

Это произошло после того, как Шульгат работал над расследованием об элитном имуществе руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Журналисты утверждают, что таким образом в СБУ хотели "наказать" расследователя.

Получив записи с камер-наблюдения торгового центра, где произошло событие, журналисты обнаружили, что "наводку" сотрудникам ТЦК дал мужчина в штатском. Позже журналисты установили, что это может быть близкий к Витюку сотрудник департамента кибербезопасности СБУ.

Реакция Минобороны и ВСУ

Комментируя РБК-Украина скандал с повесткой, в Министерстве обороны заявили, что считают категорически недопустимыми какие-либо формы давления на журналистов.

"Журналистская работа - это одна из основ любого демократического общества. В то же время защита Украины от врага - обязанность каждого военнообязанного. Это честь, а не инструмент манипуляций", - сказали в министерстве.

В то же время главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что дал задание командующему Сухопутными войсками Александру Павлюку провести служебную проверку и по ее результатам принять кадровые решения.

В понедельник, 8 апреля, стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство из-за скандала с повесткой. Прокуратура решила проверить факт возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов сотрудниками СБУ и ТЦК.

Как отреагировала СБУ

СБУ не делала никаких публичных заявлений по поводу скандала на своих информационных ресурсах. Однако в комментарии "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ сказали, что глава СБУ Василий Малюк отстранил руководителя департамента кибербезопасности Витюка от исполнения должностных обязанностей на время проверки.

Кроме того, как добавили в СБУ, на время проведения проверок Витюк будет проходить службу в боевом подразделении, выполняющем оборонные задания непосредственно на фронте совместно с ЦСО "А".

"В настоящее время он откомандирован в это подразделение и сегодня выехал в район выполнения боевых задач", - отметила пресс-служба СБУ.