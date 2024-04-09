У скандалу з повісткою для "Слідство.Інфо" несподіваний поворот: на фронт поїхали не журналісти

Повістка як помста за розслідування

У суботу, 6 квітня, агенція "Слідство.Інфо" повідомила, що працівники Солом'янського ТЦК у Києві намагалися вручити повістку журналісту Євгенію Шульгату. Як стверджують в агенції, співробітники ТЦК приїхали в інший район столиці та зустріли журналіста в супермаркеті.

Це сталося після того, як Шульгат працював над розслідування про елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Журналісти стверджують, що у такий спосіб в СБУ хотіли "покарати" розслідувача.

Отримавши записи з камер-спостереження торгового центру, де сталася подія, журналісти виявили, що "наводку" співробітникам ТЦК дав чоловік в цивільному. Пізніше журналісти встановили, що це може бути близький до Вітюка співробітник департаменту кібербезпеки СБУ.

Реакція Міноборони та ЗСУ

Коментуючи РБК-Україна скандал з повісткою, в Міністерстві оборони заявили, що вважають категорично неприпустимими будь-які форми тиску на журналістів.

"Журналістська робота - це одна з основ будь-якого демократичного суспільства. Водночас захист України від ворога - обовʼязок кожного військовозобов’язаного. Це честь, а не інструмент маніпуляцій", - сказали в міністерстві.

Водночас головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що дав завдання командувачу Сухопутних військ Олександру Павлюку провести службову перевірку та за її результатами вжити кадрові рішення.

У понеділок, 8 квітня, стало відомо, що Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження через скандал з повісткою. Прокуратура вирішила перевірити факт можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК.

Як відреагувала СБУ

СБУ не робила жодних публічних заяв з приводу скандалу на своїх інформаційних ресурсах. Однак, в коментарі "Інтерфакс-Україна" в прес-службі СБУ сказали, що голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки.

Крім того, як додали в СБУ, на час проведення перевірок Вітюк проходитиме службу в бойовому підрозділі, який виконує оборонні завдання безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".

"Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань", - зазначила прес-служба СБУ.