ua en ru
Сб, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минобороны отреагировало на скандал с повесткой журналисту "Слідство.інфо"

Киев, Суббота 06 апреля 2024 19:49
UA EN RU
Минобороны отреагировало на скандал с повесткой журналисту "Слідство.інфо" Фото: Минобороны отреагировало на скандал с повесткой журналисту (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине разгорелся скандал вокруг попытки сотрудников ТЦК вручить повестку журналисту "Слідство.інфо". Журналисты утверждают, что это было сделано по просьбе СБУ, а в Минобороны обещают разобраться в ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства обороны и публикацию "Слідство.інфо".

Сегодня "Слідство.інфо" сообщило, что работники Соломенского ТЦК в Киеве пытались вручить повестку журналисту Евгению Шульгату. Это произошло якобы по просьбе СБУ,

Журналисты утверждают, что таким образом СБУ "хотела наказать расследователя", разоблачившего элитное имущество руководителя департамента кибербезопасности службы Ильи Витюка.

В Министерстве обороны в комментарии РБК-Украина заявили, что считают категорически недопустимыми какие-либо формы давления на журналистов.

"Журналистская работа - это одна из основ любого демократического общества. В то же время защита Украины от врага - обязанность каждого военнообязанного. Это честь, а не инструмент манипуляций", - сказали в министерстве.

Сейчас Министерство обороны совместно с Генштабом и СБУ разбирается в сложившейся ситуации. По результатам обещают доложить.

Скандалы с повестками

Напомним, что в украинском информационном пространстве время от времени появляются скандалы, связанные с выдачей повесток гражданам сотрудниками ТЦК. В частности, из-за задержания мужчин военнослужащими военкоматов.

На днях омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники ТЦК не могут задерживать граждан на улицах с применением физической силы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ТЦК
NEWS
Обстрел Харькова: есть жертва, еще один человек пострадал
Обстрел Харькова: есть жертва, еще один человек пострадал
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС