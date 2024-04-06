Минобороны отреагировало на скандал с повесткой журналисту "Слідство.інфо"

В Украине разгорелся скандал вокруг попытки сотрудников ТЦК вручить повестку журналисту "Слідство.інфо". Журналисты утверждают, что это было сделано по просьбе СБУ, а в Минобороны обещают разобраться в ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства обороны и публикацию "Слідство.інфо" .

Сегодня "Слідство.інфо" сообщило, что работники Соломенского ТЦК в Киеве пытались вручить повестку журналисту Евгению Шульгату. Это произошло якобы по просьбе СБУ,

Журналисты утверждают, что таким образом СБУ "хотела наказать расследователя", разоблачившего элитное имущество руководителя департамента кибербезопасности службы Ильи Витюка.

В Министерстве обороны в комментарии РБК-Украина заявили, что считают категорически недопустимыми какие-либо формы давления на журналистов.

"Журналистская работа - это одна из основ любого демократического общества. В то же время защита Украины от врага - обязанность каждого военнообязанного. Это честь, а не инструмент манипуляций", - сказали в министерстве.

Сейчас Министерство обороны совместно с Генштабом и СБУ разбирается в сложившейся ситуации. По результатам обещают доложить.