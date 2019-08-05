Скандальний прокурор Сус відновився на посаді

Окружний адмінсуд Києва скасував наказ Генеральної прокуратури України про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Дмитра Суса. Про це повідомив у Facebook адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко.

Всього було два укази про притягнення Суса до дисциплінарної відповідальності. Перший - 11 листопада 2016 року стосувався автомобіля Audi Q7, який належав 85-річній бабусі слідчого і в декларацію ним не вносився. Із пояснень Суса, він возив машину в Київ на технічне обслуговування, а постійно не користувався. До слідчому було оголошено догану. Але у березні 2019 суд цей наказ скасував.

Другий наказ від 13 квітня 2017 стосувався недекларування у 2015-2016 рр машини Citroen CA і кімнати в прокурорському гуртожитку в Києві, а також інформації про продаж авто Peugeot і Citroen.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконним і скасував наказ генерального прокурора Юрія Луценка про винесення догани екс-заступнику начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитру Сусу.

Раніше повідомлялося, що САП передала в Подільський районний суд Києва обвинувальний акт стосовно колишнього заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса. Його звинувачують у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння та розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені повторно.