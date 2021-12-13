Скандальний фінал Формули-1, майстер-клас від Ломи і провал в єврокубках: підсумки спортивного тижня

Скандальна казка Ф-1

Вирішальна гонка сезону у Формулі - 1 проходила на трасі в Абу-Дабі. Саме тут мала вирішитися доля чемпіонства. За титул билися британець Льюїс Хеммілтон з " Мерседес "і нідерландський гонщик Макс Ферстаппен з"Ред Булл". Для британця все йшло за планом. На останньому колі він йшов лідером, але буквально на останніх поворотах Ферстаппен обійшов його і забезпечив чемпіонство собі і "Ред Буллу" в Кубку конструкторів.

Але не обійшлося без скандалу. Річ у тому, що на останніх колах гонки на трасі знаходився автомобіль безпеки. При цьому між Хемілтоном і Ферстаппеном було відразу п'ять гонщиків, які відставали на коло. Звично в таких ситуаціях круговим дають можливість обійти лідера, щоб повернутися з ним в одне коло. Однак спершу організатори це робити заборонили, але після все ж дозволили. У підсумку нідерландець опинився прямо за спиною головного конкурента і шансом скористався.

Після гонки "Мерседес" оскаржив легітимність перемоги Ферстаппена, але протести були відхилені, а нідерландець став 34-м переможцем Формули-1.

Фото: Макс Ферстаппен з чемпіонським кубком (twitter.com/Max33Verstappen)

Єврокубковий провал

Нинішній єврокубковий сезон для українських клубів в актив точно піти не зможе. Жоден з трьох клубів, які брали участь на груповій стадії - "Динамо", "Шахтар" і "Зоря", не зміг пробитися в євровесну. У підсумку лише 4,200 бала в рейтингу країн УЄФА. Це найгірший показник України за останні 16 років.

У сезоні 2005/2006 українські клуби заробили 3,795 бала. Тоді Україну на євроарені представляли "Динамо" і "Шахтар" у кваліфікації ЛЧ, а "Металург Д" й "Дніпро" в Кубку УЄФА. Ні "Динамо", ні "Шахтар" кваліфікацію ЛЧ пройти не змогли. Але якщо" гірники "потрапили в Кубок УЄФА, то кияни і зовсім покинули єврокубки після другого раунду кваліфікації, поступившись швейцарському "Туну" (2:3 за сумою двох матчів).

У Кубку УЄФА донецький "Металург" також в груповий раунд пробитися не зміг, а" Дніпро", хоч туди і потрапив, але набрав лише три очки і вилетів. "Шахтар "з групи в 1/16 фіналу пробитися зміг, набравши 9 балів, але в плей-офф відразу ж поступився"Ліллю".

Нинішній сезон став найневдалішим з того часу. Мало того, що в нинішньому році від України брали участь відразу п'ять клубів в єврокубках, так ще й турнірів стало не два, а три - до ЛЧ і ЛЄ додалася Ліга конференцій. Але "Ворскла" і "Колос" до групових раундів ЛК дійти не змогли, а "Динамо", "Шахтар" і "Зоря", хоч і пробилися в основний раунд, але в євровесну пробитися не змогли. На трьох клуби набрали лише 10 очок - 7 у "Зорі", 2 у "Шахтаря" і 1 у "Динамо". Причому це вперше, коли луганчани набрали більше балів, ніж "гірники" і "динамівці".

Дорога до повернення поясів

У неділю, 12 грудня, вранці Василь Ломаченко повністю декласував ганського боксера Річарда Коммі і наблизився до поєдинку за чемпіонський пояс. Бій хоч і пройшов всі 12-ть раундів, але в перевазі українця питань не було. У сьомому раунді Лома завдав нищівного удару по Коммі, від якого той впав на настил рингу. Він піднявся, але в очах був туман. Рефері бій не зупинив, а от сам Ломаченко після сигналу судді про можливість продовжувати, ніби не хотів добивати опонента. Він кілька разів звертався до кута Коммі з питанням, чи не хочуть ті поєдинок зупинити. Рушник ніхто не викинув, а бій продовжився. До честі Коммі варто відзначити, що він зміг відновитися і навіть кілька разів в кінцівці потрапити по українцю, але перевага була величезною. У підсумку 119-108, 117-110, 119-108 перемога Ломаченка, який також завоював другорядний пояс WBO Inter-Continental.

Фото: Василь Ломаченко з поясом WBO Inter-Continental (twitter.com/DAZNBoxing)

Зараз в легкому дивізіоні основними чемпіонськими поясами володіють Джервонта Девіс (WBA), Девін Хейні (WBC) і Джордж Камбосос (IBF і WBO). Після перемоги Лома заявив, що готовий битися з будь-яким з них, а головною його метою є ці чотири пояси.

Біатлон

В австрійському Хохфільцені завершився третій етап Кубка світу. Українські біатлоністи суперрезультатами не блищали. Хоча жіноча збірна непогано провела естафету, посівши п'яте місце. Всі результати етапу:

Чоловік

Спринт

1. Йоханнес Кюн (0+1) +26:05,0

2. Мартін Понсілуома (1+0) +14,3

3. Антон Смольський (0+0) +20,5

…

17. Артем Прима (0+0) + 54,3

18. Дмитро Підручний (1+1) + 55,6

27. Антон Дудченко (0+1) +1:10,1

48. Артем Тищенко (1+0) +1: 40,0

89. Богдан Цимбал (0+3) +2: 47,9

Переслідування

1. Кантен Фійон Майє (1+0+0+0) 33:52,0

2. Емільєн Жаклен (0+0+1+0) +32,1

3. Себастьян Самуельссон (0+0+1+1) +38,2

…

16. Дмитро Підручний (0+0+1+1) +55,4

30. Антон Дудченко (1+0+1+0) +1:58,2

45. Артем Тищенко (0+0+1+1) +3:18,0

Естафета

1. Норвегія (0+5) 1:14:34,8

2. Франція (0+8) +21,2

3. Росія (1+9) + 47,3

...

7. Україна (0+8) +2: 32,5

Жінка

Спринт

1. Анна Сола (0+0) 20:44,4

2. Жюстін Бреза (1+1) +46,8

3. Марті Олсбю Ройселанд (0+0) + 50,3

…

15. Юлія Джима (0+2) +1: 32,9

24. Олена Білосюк (1+0) +1:44,3

68. Дар'я Блашко (1+1) +2:58,3

75. Ірина Петренко (2+0) +3: 12,6

84. Ольга Абрамова (0+1) +3: 25,8

Переслідування

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+0) 30:04,1

2. Анна Сола (0+0+2+1) +4,1

3. Ельвіра Карін Еберг (1+0+0+0) +23,3

…

13. Олена Білосюк (0+0+0+0) +1:36,8

49. Юлія Джима (3+0+2+2) +4:09,6

Естафета

1. Швеція (1+8) 1:13:52,5

2. Росія (0+10) +29,1

3. Франція (0+14) + 59,2

...

5. Україна (0+13) +1:33,0