"Зоря" зіграла внічию з "Буде-Глімтом", опустивши норвежців на друге місце в групі ЛК

Луганська "Зоря" провела свій останній поєдинок в Лізі чемпіонів і єврокубках в цілому в цьому сезоні. Луганчани зіграли внічию з "Буде-Глімтом" - 1:1, відправивши норвежців на друге місце в групі C.

Норвежцям потрібна була в цьому матчі перемога, щоб вийти в плей-офф з першого місця і сподіватися на слабшого суперника. І з перших хвилин гравці "буде-Глімта" показали бажання перемагати. "Зоря" перший натиск витримала і відповіла. На 18-й хвилині Гладкий заробив штрафний метрів в 30-ти від воріт норвежців. Назарина зважився на потужний удар у ближній кут для воротаря, але кіпер "Буде-Глімта" явно проморгав, пропустивши м'яч у сітку - 1:0.

Після пропущеного голу "жовті" ще активніше стали діяти на половині поля"Зорі". І кілька відмінних можливостей мали, щоб на перерву піти при рівному рахунку. Зокрема, на 32-й хвилині Брустад-Фет вивалився на "побачення" з Мацапурою, але переграти українського кіпера не зміг.

У другому таймі луганчани повністю віддали м'яч норвежцям, проте свій шанс також мали. Громов на 60-й хвилині вийшов один в один з кіпером "Буде-Глімта", але не зміг обіграти того. Норвежці ж відповіли кількома небезпечними ударами по воротах Мацапури. Але тоді, коли суперники самі не могли забити, "допоміг" капітан "Зорі" Вернидуб. У спробі перервати передачу в штрафну, центральний захисник луганчан зрізав м'яч у сітку власних воріт-1: 1.

Далі "жовті "ще кілька разів турбували Мацапуру, але вирвати перемогу могла і"Зоря". Після подачі з кутового Фаворов зумів пробити в падінні через себе, але м'яч полетів в руки кіперу. У підсумку нічия, яка позбавила "Буде-Глімт" першого місця в групі. Лідером після перемоги над ЦСКА 3:2 стала "Рома". "Зоря" залишилася четвертою.

"ЗОРЯ"- "БУДЕ-ГЛІМТ" 1:1

Назарина, 18 - Вернидуб, 68 (а/г)

"Зоря": Мацапура-Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо - Цвек, Хомченовський, Назарина - Громов (Шахаб, 82), Гладкий (Овусу, 72), Саядманеш

"Буде-Глімт": Хайкін-Сампстед, Моє, Ладе, Конрадскен (Хойбратен, 89) - Брустад-Фет (Ветлесен, 46), Берг, Сальтнес - Сальбаккен, Ботхейм, Пеллегріно (Пернамбуко, 64, Мугиша, 89)