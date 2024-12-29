У командира 211-й бригады провели обыски, ему готовят новое подозрение, - источники

Государственное бюро расследований провело обыски у командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка. Ему готовят новое подозрение из-за издевательств над военными в бригаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как рассказали источники, следствие считает, что Побережнюк знал о фактах пыток и другого бесчеловечного обращения со стороны офицера Владислава Пастухова, но не реагировал и не инициировал вопрос о привлечении его к ответственности.

За это, по данным источников, комбригу готовят подозрение по ч. 4 ст. 426 УК Украины - бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения.

Побережнюк уже имеет одно подозрение - в злоупотреблении служебным положением. Его арестовали за привлечение военных к строительству дома в Хмельницкой области. Однако он вышел из-под стражи под залог в более 900 тысяч гривен.