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Скандальный евродепутат разбил памятник УПА в Польше: Украина требует реакции

18:12 11.09.2026 Пт
3 мин
Одиозный политик сражается с могилами украинских героев
aimg Елена Бджола
Скандальный евродепутат разбил памятник УПА в Польше: Украина требует реакции Фото: Польский депутат Браун разбивает обелиск УПА (скрин с видео)
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Пророссийский польский политик Гжегож Браун разрушил обелиск в честь воинов УПА в гмине Долгобычев. Министерство иностранных дел Украины призвало привлечь вандала к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24 и комментарий МИД Украины "Укринформу" .

Евродепутат разбил обелиск УПА

Ультраправый евродепутат и глава украинофобской партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун вместе с коллегой разбили гранитный памятник в гмине Долгобычев Грубешевского уезда Люблинского воеводства.

Вандалы действовали топорами и молотками и разрушили обелиск.

"Обелиск, оскорбляющий память жертв геноцида украинцев против поляков, следует снести профессиональными инструментами сразу после документирования преступления бандеризма!" - цинично написал Браун в X, опубликовав видео.

Обелиск увековечивает память украинцев, погибших в боях с советским НКВД. Именно здесь с 1946 года в братской могиле покоились погибшие украинцы.

Место памяти функционирует с 90-х годов. А в нынешнем виде - с 2019 года.

Обелиск уже несколько раз подвергался вандализму. Летом 2026 года его обрисовали краской из баллончика, а также вырезали украшавшую камень арку. Посольство Украины тогда официально осудило этот акт вандализма.

Позиция Украины

Украина обратилась в компетентные польские органы относительно надлежащей правовой оценки уничтожения обелиска.

"Политические маргиналы в Польше не придумали ничего лучше, чем воевать с могилами. Во время, когда идет реальная война, которая представляет экзистенциальную угрозу и для Украины, и для Польши", - отметили дипломаты.

В МЗС назвали позорным и безнравственным поведение депутата, "которое не может вызвать ничего кроме стыда и осуждения у любого нормального человека".

Украина ожидает от Польши возобновления поврежденной могилы. Это также касается других мест украинской памяти в Польше и недопущения подобных случаев в будущем.

"Никто не имеет права превращать память и уважение к умершим на цирковое представление для достижения своих политических целей. Как говорит польская пословица: "если нечем привлечь внимание, то нужно сделать спектакль", - говорят в министерстве.

Прокуратура Польши расследует дело

Польская прокуратура расследует обстоятельства вандализма в поселке Бялысток памятника и места захоронения бойцов УПА.

Подготовительное производство касается "оскорбления группы украинской национальности путем повреждения места покоя лиц, погибших в бою с сотрудниками НКВД".

Спикер окружной прокуратуры в Замостье прокурор Рафал Кавалец сообщил, что следователи:

  • изъяли видеозапись, которая зафиксировала это событие,
  • опросили свидетелей.

Пока никому не предъявлены обвинения. Спикер не исключил, что, возможно, будет начата процедура снятия иммунитета с евродепутата.

Ранее РБК-Украина писало, что акт вандализма по отношению к украинскому месту памяти состоялся в урочище Белосток вблизи села Лиски Люблинского воеводства. Украинские дипломаты выразили глубокое возмущение этим позорным инцидентом в Польше.

Также сообщалось, что в польском Кожухове неизвестные напали на троих украинцев, которые вечером отдыхали у своей машины. Консульство Украины уже отреагировало на этот инцидент.

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