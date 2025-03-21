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Скандальной экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе продлили меру пресечения

Фото: Татьяна Крупа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе. Она будет находиться под стражей как минимум до 18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС.

Заседание суда состоялось в четверг, 20 марта. Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокуратуры САП и продлил срок содержания под стражей для Крупы на 60 суток (до 18 мая включительно).

ВАКС также определил возможность внесения залога в размере 230 млн гривен как альтернативу содержанию под стражей. В случае внесения залога фигурантка должна соблюдать следующие обязанности:

  • являться по требованию к детективам, прокурорам, следственным судьям и суду;
  • не выезжать за пределы Хмельницкого без разрешения следователей, прокуроров или суда;
  • воздерживаться от общения с работниками Хмельницкого областного центра МСЭК и лицами, которые обращались в центр для проведения медико-социальной экспертизы, относительно обстоятельств уголовного производства;
  • сообщать следователей, прокуроров или суд об изменении места жительства;
  • сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

 

Дело Крупы

В октябре 2024 года Государственное бюро расследований разоблачило главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них изъяли почти 6 млн долларов наличными в разных валютах.

Печерский районный суд Киева избрал для чиновницы меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 500 млн гривен. Впоследствии Апелляционная палата ВАКС снизила сумму залога до 280 млн гривен.

Дело Татьяны Крупы получило широкий резонанс и стало отправной точкой для расследования коррупции среди других должностных лиц МСЭК в разных регионах Украины.

Выяснилось, что по схеме Крупы 50 прокуроров Хмельницкой области получили фиктивные справки об инвалидности. После огласки по делу генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку.

На фоне скандала в Украине приняли решение ликвидировать систему МСЭК и заменить ее экспертными группами для оценки и подтверждения инвалидности.

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