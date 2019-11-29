Скандальна суддя Волкова поновилася на посаді

Суддя Печерського районного суду Києва Світлана Волкова, яка відпустила з-під варти командира "чорної роти" спецпідрозділу "Беркут" Дмитра Садовника, відновилася на посаді. Про це РБК-Україна повідомили в апараті Печерського райсуду.

Повідомляється, що Волкова відновилася за рішенням суду і вже відправляє правосуддя. Згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень, вона виграла суд 3 жовтня поточного року.

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду повністю задовольнив її скаргу і визнав незаконним рішення Верховної ради від 29 вересня 2016 року про її звільнення за порушення присяги.

Суд вирішив, що нардепи не мали права розглядати питання звільнення Волкової в її відсутність, поки вона була на лікарняному. При цьому на даний момент суддя є обвинуваченою у винесенні завідомо незаконного рішення про звільнення з-під варти "беркутівця" Садовника - фігуранта справи про розстріл 48 активістів Майдану.

Нагадаємо, судовий процес проти Волкової триває з 2016 року, наступне засідання призначене на 5 грудня.

Зазначимо, після її рішення у вересні 2014 року Садовник втік до Росії і отримав там громадянство.