Скандалы из-за Украины и "наркотики": все о президентской гонке в Польше и кто фаворит

По итогам первого тура Кароль Навроцкий, правоконсервативный глава Института национальной памяти набрал несколько больше, чем ему давали опросы – 29,5% голосов. Его соперник Рафал Тшасковский, леволиберальный мэр Варшавы, выступил несколько хуже ожидаемого, получив прогнозируемые 31,4%.

Выборы проходят в условиях крайней поляризации польского общества, поэтому других кандидатов так или иначе можно отнести к двум противоборствующим лагерям, которые собственно и представляют Тшасковский и Навроцкий. Соответственно, их голоса пока распределяются равномерно. По данным опроса IBRiS, проведенного по заказу Польского радио 25 мая, Навроцкого поддерживали 44,9%, Тшасковского – 45,7%.

Поскольку расхождение кандидатов значительно меньше статистической погрешности, борьба даже за доли процента продолжается.

Очная встреча фаворитов

Кульминацией – но не развязкой – противостояния двух кандидатов стали дебаты в субботу, 24 июня. Они охватили большой спектр тем: от здравоохранения и миграции до международной политики и поддержки Украины.

Тшасковский больше апеллировал к своим успехам на посту мэра столицы и показывал, что разбирается во многих сферах государственной политики. Зато Навроцкий искал провалы в работе Тшасковского и подчеркивал свой имидж человека вне политикума.

При этом оба политика выразили схожую позицию по поддержке Украины. Навроцкий во время дебатов заявил, что поддерживает военную помощь Украине, поскольку это является действенным способом сдерживания агрессии РФ. Тшасковский заявил, что Польша должна защищать собственные экономические интересы, но одновременно призвал к последовательной поддержке Украины в военной сфере.

"Более уверенно выглядел Рафал Тшасковский. Если говорим о Кароле Навроцком, он, в принципе, держался, но были попытки использовать более жесткую риторику. Он пытался несколько унизить Тшасковского. Но видно было, что он все же уступает и в осведомленности, и в подготовке действующему мэру Варшавы. Поэтому, я думаю, что Тшасковский смог убедить часть избирателей", –сказал РБК-Украина кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

Для Навроцкого эти дебаты отметились очередным скандалом. Прямо во время эфира он положил что-то в рот, прикрыв его свободной рукой. Затем потер нос и выпил немного воды. После завершения дебатов один из журналистов поинтересовался у Навроцкого, что тот положил в рот. В ответ он заявил, что "взял жвачку".

Однако в соцсетях начали распространяться предположения, что это могли быть наркотики. После резонанса глава штаба Навроцкого Павел Шефернакер даже выступил с объяснением. По его словам, Навроцкий использовал снюс (жевательный табак), "чтобы оставаться бодрым во время длинных речей Рафала Тшасковского".

Однако, эта история важна скорее для сторонников Тшасковского, как еще один повод для шуток и насмешек. Избиратели же самого Навроцкого не уделили этому эпизоду много внимания. Тем более, что их кандидат смог перехватить инициативу и предложил Тшасковскому совместно сдать тест на наркотики, от которого тот отказался. Хотя на время история о снюсе заполонила все польские медиа, симпатизирующие Тшасковскому, фактически вытеснив другие темы.

Борьба за ультраправых

Часть кандидатов, которые не прошли во второй тур, уже выразили свою позицию. Тшасковского прогнозируемо поддержали левый политик Магдалена Беят (4,23% в первом туре) и спикер Сейма Шимон Головня (4,99%). Они оба приняли участие в масштабном марше в поддержку Тшасковского, который прошел в Варшаве в это воскресенье. К шествию также присоединились премьер-министр Польши Дональд Туск, ряд министров, а также новый президент Румынии Никушор Дан, который на днях победил на выборах. По оценкам городских служб Варшавы, собралось около 140 тысяч человек.

Свой марш в тот же день и время провел и Кароль Навроцкий, однако он был менее масштабным – 50 тысяч человек, а поддержать кандидата пришли только представители оппозиционной партии "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским.

В то же время свою позицию до сих пор не озвучил кандидат, занявший третье место с 14,8% – ультраправый Славомир Менцен. Понимая вес своего электората, этот политик пригласил обоих кандидатов на свой YouTube-канал, а также фактически объявил аукцион – кто больше предложит его избирателям.

Менцен прислал Навроцкому и Тшасковскому декларацию из восьми пунктов. Мол, на основе этого документа его сторонники смогут определить свою позицию во втором туре. Среди прочего, декларация содержит пункты о несогласии на введение новых налогов, защиту свободы слова, а также противодействие отправке польских солдат в Украину и вступлению Украины в НАТО.

Навроцкий оперативно подписал документ, включая опасные для Украины пункты. Зато Тшасковский отказался это делать, хотя и пообщался отдельно с Менценом неформально, в пабе за кружкой пива. Главная причина отказа – именно в пункте о невступлении Украины в НАТО.

Впрочем, Менцен до сих пор не объявил свою позицию относительно второго тура. Как ожидается, он должен сделать официальное заявление в среду, 28 мая.

"Очень сомнительно, что Менцен поддержит Тшасковского, но возможно, он скажет, чтобы сами граждане решали, за кого отдать голос. В принципе, такие случаи уже бывали. Но его голоса могут быть решающими", – отметил изданию Желиховский.

Поэтому интрига на польских выборах сохраняется. Среди прочего, задача обоих кандидатов – максимально мобилизовать своих сторонников, чтобы те пришли голосовать.

При этом решающую роль могут сыграть не только избиратели в самой Польше, но и диаспора. И здесь также есть интересные моменты. По словам Желиховского, растет число регистраций поляков для голосования за рубежом, а там доминируют сторонники Тшасковского.

Но впереди еще неделя активной избирательной кампании, во время которой оба кандидата будут иметь возможность достать все козыри из рукавов, спровоцировать новые скандалы, а также, конечно, поспекулировать на украинском вопросе.