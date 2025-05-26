Скандали через Україну та "наркотики": все про президентські перегони у Польщі і хто фаворит

За підсумками першого туру Кароль Навроцький, правоконсервативний голова Інституту національної пам'яті набрав дещо більше, ніж йому давали опитування – 29,5% голосів. Його суперник Рафал Тшасковський, ліволіберальний мер Варшави, виступив дещо гірше очікуваного, здобувши прогнозовані 31,4%.

Вибори проходять в умовах крайньої поляризації польського суспільства, тож інших кандидатів так чи інакше можна віднести до двох протиборчих таборів, які власне і представляють Тшасковський і Навроцький. Відповідно, їх голоси поки що розподіляються рівномірно. За даними опитування IBRiS, проведеного на замовлення Польського радіо 25 травня, Навроцького підтримували 44,9%, Тшасковського – 45,7%.

Оскільки розбіжність кандидатів значно менша від статистичної похибки, боротьба навіть за долі відсотка продовжується.

Очна зустріч фаворитів

Кульмінацією – але не розв'язкою – протистояння двох кандидатів стали дебати в суботу, 24 червня. Вони охопили великий спектр тем: від охорони здоров'я та міграції до міжнародної політики та підтримки України.

Тшасковський більше апелював до своїх успіхів на посаді мера столиці та показував, що розбирається у багатьох сферах державної політики. Натомість Навроцький шукав провали у роботі Тшасковського та підкреслював свій імідж людини з-поза політикуму.

При цьому обоє політиків висловили схожу позицію щодо підтримки України. Навроцький під час дебатів заявив, що підтримує військову допомогу Україні, оскільки це є дієвим способом стримування агресії РФ. Тшасковський заявив, що Польща має захищати власні економічні інтереси, але водночас закликав до послідовної підтримки України у військовій сфері.

"Більш впевнено виглядав Рафал Тшасковський. Якщо говоримо про Кароля Навроцького, він, в принципі, тримався, але були намагання використовувати більш жорстку риторику. Він намагався дещо принизити Тшасковського. Але видно було, що він все ж таки поступається і в обізнаності, і в підготовці чинному меру Варшави. Тому, я думаю, що Тшасковський зміг переконати частину виборців", – сказав РБК-Україна кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

Для Навроцького ці дебати відзначилися черговим скандалом. Прямо під час ефіру він поклав щось до рота, прикривши його вільною рукою. Потім потер ніс і випив трохи води. Після завершення дебатів один із журналістів поцікавився у Навроцького, що той поклав до рота. У відповідь він заявив, що "взяв жуйку".

Проте в соцмережах почали ширитися припущення, що це могли бути наркотики. Після резонансу голова штабу Навроцького Павел Шефернакер навіть виступив із поясненням. За його словами, Навроцький використав снюс (жувальний тютюн) , "аби залишатися бадьорим під час довгих промов Рафала Тшасковського".

Однак, ця історія важлива радше для прихильників Тшасковського, як ще один привід для жартів та насмішок. Виборці ж самого Навроцького не приділили цьому епізоду багато уваги. Тим більше, що їх кандидат зміг перехопити ініціативу та запропонував Тшасковському спільно здати тест на наркотики, від якого той відмовився. Хоча на певний час історія про снюс заполонила всі польські медіа, які симпатизують Тшасковському, фактично витіснивши інші теми.

Боротьба за ультраправих

Частина кандидатів, які не пройшли до другого туру, уже висловили свою позицію. Тшасковського прогнозовано підтримали лівий політик Магдалена Беят (4,23% у першому турі) та спікер Сейму Шимон Головня (4,99%). Вони обоє взяли участь у масштабному марші на підтримку Тшасковського, який пройшов у Варшаві цієї неділі. До ходи також долучилися прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, низка міністрів, а також новий президент Румунії Нікушор Дан, який днями переміг на виборах. За оцінками міських служб Варшави, зібралося близько 140 тисяч осіб.

Свій марш у той же день та час провів і Кароль Навроцький, однак він був менш масштабним – 50 тисяч осіб, а підтримати кандидата прийшли лише представники опозиційної партії "Право і справедливість" на чолі з Ярославом Качинським.

Водночас свою позицію досі не озвучив кандидат, який зайняв третє місце із 14,8% – ультраправий Славомір Менцен. Розуміючи вагу свого електорату, цей політик запросив обох кандидатів на свій YouTube-канал, а також фактично оголосив аукціон – хто більше запропонує його виборцям.

Менцен надіслав Навроцькому і Тшасковському декларацію з восьми пунктів. Мовляв, на основі цього документа його прихильники зможуть визначити свою позицію у другому турі. Серед іншого, декларація містить пункти про незгоду на введення нових податків, захист свободи слова, а також протидію відправленню польських солдатів в Україну та вступу України до НАТО.

Навроцький оперативно підписав документ, включно із небезпечними для України пунктами. Натомість Тшасковський відмовився це робити, хоч і поспілкувався окремо з Менценом неформально, у пабі за кухлем пива. Головна причина відмови – саме у пункті про невступ України до НАТО.

Втім, Менцен досі не оголосив свою позицію щодо другого туру. Як очікується, він має зробити офіційну заяву в середу, 28 травня.

"Дуже сумнівно, що Менцен підтримає Тшасковського, але можливо, він скаже, щоб самі громадяни вирішували, за кого віддати голос. В принципі, такі випадки уже бували. Але його голоси можуть бути вирішальними", – зазначив виданню Желіховський.

Тож інтрига на польських виборах зберігається. Серед іншого, завдання обох кандидатів – максимально мобілізувати своїх прихильників, аби ті прийшли голосувати.

При цьому вирішальну роль можуть зіграти не лише виборці в самій Польщі, а й діаспора. І тут також є цікаві моменти. За словами Желіховського, зростає число реєстрацій поляків для голосування за кордоном, а там домінують прихильники Тшасковського.

Та попереду ще тиждень активної виборчої кампанії, під час якого обоє кандидатів матимуть можливість дістати всі козирі з рукавів, спровокувати нові скандали, а також, звісно, поспекулювати на українському питанні.