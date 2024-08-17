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Гендиректора "Охматдета" отстранили от исполнения обязанностей

Киев, Суббота 17 августа 2024 13:40
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Гендиректора "Охматдета" отстранили от исполнения обязанностей Фото: Владимир Жовнир, гендиректор "Охматдета" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Генерального директора детской больницы "Охматдет" Владимира Жовнира решили отстранить от исполнения обязанностей. Причиной стал скандал с восстановлением больницы после ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в Facebook.

"Генеральный директор НДСЛ "Охматдет" Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава", - отметил министр.

Фото: пост Ляшко об отстранении Жовнира (facebook.com/viktor.liashko)

Он также пообещал, что о дальнейших решений, в том числе и кадровых, сообщит дополнительно.

По словам Ляшко, и.о. гендиректора детской больницы должен стать один из заведующих отделений, который получит самую большую поддержку коллег. Сейчас по этому вопросу проводятся консультации.

Глава Минздрава напомнил, что факты, которые связаны с восстановлением зданий "Охматдета" и действиями Благотворительного фонда "Охматдет", сейчас изучаются полицейскими.

"Зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Продолжается досудебное расследование. Также аналитическую работу по этому поводу проводит НАБУ. Кроме этого, продолжается инициированная мною внутренняя проверка Минздрава", - добавил он.

Как отметил министр, 31 июля "Охматдет" предоставил рекомендацию Фонду о заключении договора на выполнение ремонтных работ поврежденного современного корпуса больницы со скандальной компанией. Решение объявить компанию победителем принял сам Жовнир.

При этом рабочая группа "Охматдета", которая занималась оценкой конкурсных предложений, свою рекомендацию по финальному выбору победителя не предоставляла. Этот вопрос изучат компетентные органы.

Также Ляшко рассказал, что решение собирать средства для восстановление "Охматдета" на счет Фонда также предложил Жовнир.

Что предшествовало

Напомним, ранее вокруг восстановления "Охматдета" разгорелся скандал. Это произошло после того, как победителем тендера стала компания с завышенными ценами на ремонт.

Таким образом, общая сумма восстановления поврежденного в результате российского удара корпуса, по расценкам компании, составила 307 млн грн.

Более детально о скандале - в материале РБК-Украина.

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