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Скандал с восстановлением "Охматдета": назначен и.о. гендиректора больницы

Украина, Суббота 17 августа 2024 19:24
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Скандал с восстановлением "Охматдета": назначен и.о. гендиректора больницы Фото: Александр Урин и Виктор Ляшко (facebook.com/viktor.liashko)
Автор: Карина Левицкая

Детской больнице «Охматдет» назначили нового исполняющего обязанности гендиректора. Им стал руководитель отделения интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Александр Урин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в Facebook.

Решение о назначении Урина принято по результатам встречи министра здравоохранения Украины с заведующими отделениями "Охматдет".

Отметим, что Ляшко предупреждал, что гендиректором детской больницы станет один из заведующих отделениями, который получит наибольшую поддержку коллег.

Напомним, что ранее сегодня гендиректора "Охматдета" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей.

Причиной послужил скандал с восстановлением больницы после ракетного удара. РБК-Украина писало, что вокруг восстановления "Охматдета" разгорелся скандал после того, как победителем тендера на восстановление больницы стала компания с завышенными ценами на ремонт.

Как оказалось, решение объявить компанию победителем принял сам Жолнер.

Детальнее о скандале с тендером, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Охматдет
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Гендиректора "Охматдета" отстранили от исполнения обязанностей
Гендиректора "Охматдета" отстранили от исполнения обязанностей
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