Скандал з відновленням "Охматдиту": призначено в.о. гендиректора лікарні

Дитячій лікарні "Охматдит" призначили нового виконувача обов'язків гендиректора. Ним став керівник відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Олександр Урін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка у Facebook .

Зауважимо, що Ляшко попереджав, що гендиректором дитячої лікарні стане один із завідувачів відділень, який отримає найбільшу підтримку колег.

Рішення про призначення Уріна прийнято за результатами зустрічі міністра охорони здоров'я України з завідувачами відділень "Охматдиту".

Нагадаємо, що раніше сьогодні гендиректора "Охматдиту" Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов'язків.

Причиною став скандал із відновленням лікарні після ракетного удару. РБК-Україна писало, про те, що навколо відновлення "Охматдиту" розгорівся скандал після того, як переможцем тендеру на відновлення лікарні стала компанія із завищеними цінами на ремонт.

Як виявилось рішення оголосити компанію переможцем ухвалив сам Жовнір.

Детальніше про скандал з тендером, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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