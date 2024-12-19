Скандал с ТЦК и полицией в Вышгороде: правоохранителей отстранили, начато расследование

Как заявили в ведомстве, во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео с недопустимыми действиями сотрудников полиции, которые несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевщины.

"По выявленному факту руководство полиции Киевщины инициировало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских. На время расследования оба сотрудника полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Сегодня вечером в соцсетях было распространено видео на котором группа людей в военной форме и якобы с полицией пытаются различными методами пытались открыть припаркованное на обочине авто.

На видео один из мужчин, якобы, задувает в автомобиль перцовый спрей, а другие пытались открыть авто с помощью ручки.