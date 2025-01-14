Скандал с подростками в центре Киева: полиция установила еще четырех участников

Полиция установила еще четырех участников скандального инцидента с участием несовершеннолетних в центре Киева 10 января. Начато уголовное производство за надругательство над государственным флагом, а на родителей составлены админпротоколы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как сообщили в полиции, следователи начали уголовное производство по статье 338 Уголовного кодекса Украины - надругательство над государственными символами.

Речь идет о фото, использованном в видео, где вероятно один из участников компании несовершеннолетних, стал ногами на государственный флаг Украины.

Кроме того, в отношении всех несовершеннолетних полицейские направили в органы опеки и попечительства, учебных заведений, службы по делам детей обращения по проверке условий воспитания подростков.

На родителей четырех из них полицейские составили админпротоколы по 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Также продолжается досудебное расследование по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.