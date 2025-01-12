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Скандал с подростками в центре Киева: полиция провела обыски дома у фигурантов

Киев, Воскресенье 12 января 2025 14:21
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Скандал с подростками в центре Киева: полиция провела обыски дома у фигурантов Фото: полиция провела обыски у подростков, которые фигурировали в скандальных видео (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция провела обыски у несовершеннолетних, которые перекрывали дорогу в центре Киева и фигурировали в скандальных видео. Обыски прошли у двух фигурантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Facebook.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, следователи столичной полиции провели обыски дома у двух несовершеннолетних. По результатам изъяли оружие, патроны, старйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.

Детали дела

Напомним, на днях в сети разгорелся скандал с участием подростков. В соцсетях был распространен ряд публикаций о вызывающем поведении группы несовершеннолетних лиц в центре Киева.

На провокационных видео подростки слушали русскую музыку, перекрывали дорогу, демонстрировали оружие и совершали ряд других действий ради создания провокационного контента.

Полиция установила личности несовершеннолетних, которые фигурировали в видео. "Блогерами" оказались шестеро жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет.

Правоохранители пригласили юношей вместе с их родителями в отделение полиции, где они давали объяснения по поводу указанных событий.

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