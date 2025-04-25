Скандал с Signal: телефонный номер Хегсета был в публичном доступе, - NYT

Личный номер телефона министра обороны США Пита Хегсета, который использовался в чатах Signal, был в открытом доступе в сети еще в марте. Это создало потенциальные риски для национальной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как сообщает издание, номер телефона Хегсета можно было найти в WhatsApp, Facebook и спортивных сайтах. Это был тот самый номер, через который глава Пентагона, используя мессенджер Signal, обнародовал данные об американских ударах по хуситам в Йемене.
По словам экспертов по кибербезопасности, устройство, которым пользуется министр обороны, должно быть максимально защищенным.
"Шансов, что никто не пытался установить шпионское ПО на его телефон, нет. Он входит в пятерку, вероятно, крупнейших в мире целей для шпионажа", - заявил бывший директор Национального центра контрразведки США Майк Кейси.
Бывшие и действующие чиновники отмечают, что даже работникам низших уровней запрещено использовать личные телефоны для работы, а для чиновников такое правило является обязательным.
Также отмечается, что Хегсет регистрировался со своим личным номером на Airbnb, Microsoft Teams и Sleeper.com, что создавало дополнительные цифровые следы.
Специалисты добавили, что сейчас более 75 стран имеют доступ к коммерческому шпионскому ПО, а такие системы, как Pegasus, могут взламывать телефоны без участия пользователя (так называемые "атаки без кликов").
Несмотря на шифрование в Signal, вредоносное ПО могло считывать то, что Хегсет печатал, еще до отправки сообщений.
Несколько чиновников по вопросам обороны и безопасности заявили, что для госслужащих стало привычным делом оставлять себе личные мобильные телефоны, когда они приходят на должность. Но они не должны использовать их для официальных дел, как это сделал Хегсет.
Кроме того, даже чиновникам низкого уровня приказано не использовать свои личные мобильные телефоны и ноутбуки для дел, связанных с работой.
Напомним, в марте советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц недавно случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в чат топ-чиновников. Там они обсуждали планы США нанести удары по хуситам в Йемене.
В частности, глава Пентагона Пит Хегсет за полчаса до начала американской операции раскрыл в чате ее детали, которые касались времени вылета истребителей и не только.
The Atlantic писало, что такая информация была секретной и ее публикация в открытом доступе могла бы нанести вред пилотам. При этом Хегсет отрицал такие утверждения. По его словам, он не раскрыл ни имен, ни имен, ни целей, ни локаций.
Позже The Guardian объяснило, что Уолтц случайно добавил журналиста в закрытый чат из-за путаницы с контактами. Как выяснило расследование, несколько месяцев назад он ошибочно сохранил его номер под именем другого лица, которое на самом деле хотел добавить.
После скандала звучали призывы уволить Уолтца с занимаемой должности. Однако Трамп в конце марта заявил, что не собирается никого увольнять.
Кроме того, недавно газета The New York Times сообщила, что министр обороны Пит Хегсет 15 марта поделился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену в закрытом групповом чате Signal. В нем участвовали его жена, брат и личный адвокат.
Позже в Пентагоне назвали фейковой эту публикацию и объявили информацию в чате Signal "несекретной".
Трамп в свою очередь выразил доверие Хегсету на фоне сообщений СМИ о том, что глава Пентагона поделился информацией о предстоящих ударах по Йемену в закрытом групповом чате Signal.
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