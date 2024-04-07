Скандал с повесткой журналисту "Слідство.інфо". Сырский назначил проверку

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил провести служебную проверку из-за скандала с журналистом "Слідство.інфо", которому пытались вручить повестку после расследования в отношении сотрудника СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Facebook.

"По материалам, опубликованным общественной организацией "Слідство.інфо", мною определена задача командующему Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку. По результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения", - отметил главком.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины осуждают любые случаи нарушений со стороны военных должностных лиц.

Что известно о скандале

Издание "Слідство.інфо" 6 апреля заявило, что сотрудник Службы безопасности Украины мог давать указания представителям Территориального центра комплектования и соцподдержки по вручению повестки журналисту Евгению Шульгату.

В редакции связывают это с расследованием касательно имущества семьи главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

В Минобороны и Сухопутные войска уже отреагировали на скандал. Там отметили, что будет проведена служебная проверка.

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