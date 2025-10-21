RU

Общество Образование Деньги Изменения

Скандал с чиновниками Минздрава в Польше: украинцы отреагировали петицией

Фото: украинцы отреагировали петицией на скандал с чиновниками Минздрава в Польше (коллаж РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Бывший нардеп Борислав Береза сообщил, что после его сообщения о скандальной поездке руководства Государственного экспертного центра Минздрава за границу во время войны, граждане зарегистрировали петицию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В петиции, которая размещена на сайте правительства, есть требование - усилить механизмы контроля за этическим поведением должностных лиц государственных предприятий в сфере здравоохранения.

По словам Березы, речь идет о директоре ГЭЦ Минздрава Михаиле Бабенко и его заместителе Лобасе, которых во время официальной командировки в Варшаве заметили на отдыхе в компании совладельца фармкомпании "Укрфармгруп" Иванова. В соцсетях распространялись фото из дорогого отеля, вечеринок и посещения VIP-ложи концерта диджея Армина ван Бюрена.

"Из-за отсутствия реакции со стороны министра Минздрава Ляшко и Кабмина появилась петиция, которая призывает усилить механизмы контроля за этическим поведением должностных лиц государственных предприятий Минздрава Украины", - написал Береза.

Такая инициатива граждан является показательной реакцией на игнорирование скандала со стороны ведомства, и подчеркнул: власть должна реагировать без дополнительного давления общества через петиции.

Береза также напомнил, что ранее предлагал чиновникам, которые хотят проводить досуг подобным образом, делать это как частные лица, а не в статусе госслужащих.

По его мнению, ситуация ставит под сомнение управленческие способности министра здравоохранения Виктора Ляшко.

 

Напомним, по словам депутата Киевского областного совета Владимира Горковенко, скандал с варшавской "командировкой" работников Государственного центра Министерства здравоохранения Украины - яркий пример отсутствия реакции, наказаний и, соответственно, отсутствие доверия к системе здравоохранения.

ПольшаВиктор ЛяшкоМинистерство здравоохранения Украины