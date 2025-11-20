Скандал в немецком кино: 14 знаменитостей лишили наград из-за сотрудничества с нацистами

Среди тех, кого коснулись эти решения, - известный режиссер пропаганды Лени Рифеншталь, актер Хайнц Рюманн, бывший директор Берлинского кинофестиваля Альфред Бауэр, режиссер Август Арнольд, кинодива Ольга Чехова и кинорежиссер Людвиг Вальдляйтнер.

Все они были классифицированы Мюнхенским институтом современной истории (IfZ) как "запятнанные нацистским прошлым" или "нацистско-совместимые".

Исключение сделали только для Гильмара Гофмана, который после 1945 года активно выступал за критический анализ нацистского прошлого и пропагандировал художественные контрапункты к наследию нацистского кино. Исполнительный совет SPIO оценил его деятельность как доказательство того, что люди могут меняться, и предоставил ему более нюансированную оценку.

Исследование исторического прошлого SPIO заказала к своему 100-летию, частично в ответ на рост правоэкстремистских настроений в современном немецком обществе. Президент ассоциации Петер Шауэрте подчеркнул, что расследование позволит вынести объективные выводы и сделать правильные шаги в отношении проблемного прошлого организации.

Кстати, в будущем SPIO планирует отказаться от нынешней почетной медали и ввести новую премию, которая будет не только отмечать выдающиеся достижения в кино, но и социально-политическую преданность демократии и верховенству права.

Ассоциация SPIO объединяет 14 профессиональных объединений и представляет более 1400 компаний немецкой киноиндустрии, стремясь повысить ее качество, разнообразие и международное признание.