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Скандал вокруг новой банкноты: НБУ сменит один из ключевых элементов 2 000 гривен

13:55 15.07.2026 Ср
3 мин
В Нацбанке заявили, что не допустят даже ассоциации с Россией
aimg Анастасия Мацепа
Скандал вокруг новой банкноты: НБУ сменит один из ключевых элементов 2 000 гривен Фото: Национальный банк изменит шрифтовое оформление новой банкноты (РБК-Украина)
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Национальный банк Украины сменит шрифтовое оформление новой банкноты номиналом 2 000 гривен после критики дизайнерского сообщества. В НБУ объяснили, что, хотя юридических нарушений не было, любые ассоциации дизайна банкноты с работой гражданки страны-агрессора неприемлемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.

Главное:

  • НБУ сменит шрифт надписи номинала на новой банкноте 2 000 гривен.
  • Причиной стала критика дизайнеров из-за схожести надписи с неофициальной кириллической адаптацией шрифта русского происхождения.
  • Обновление не отразится на дате ввода банкноты в обращение – она появится 4 сентября 2026 года.

В НБУ сообщили, что проанализировали замечания представителей дизайнерского сообщества, обративших внимание на стилистическое сходство надписи номинала с одной из неофициальных кириллических адаптаций шрифта, имеющего российское происхождение.

В регуляторе отметили, что использование сторонних шрифтовых пакетов при создании банкноты не происходило. Художники Нацбанка работают в специальной защищенной программной среде, где все графические элементы вырисовываются вручную на основе лицензионных шрифтов с последующей авторской доработкой.

Впрочем, в НБУ решили изменить оформление надписи.

''Василий Стус является совестью нации и нравственным абсолютом. Банкнота с его портретом должна быть безупречна в каждой линии. Мы не будем вступать в графологические дискуссии – у Национального банка есть лицензия и юридически вопросов здесь нет. Но для нас есть вопросы ценности. Когда надпись на банкноте со Стусом ассоциируется с работой гражданки страны-агрессора – самого факта такой ассоциации достаточно. Никаких российских теней на банкноте с поэтом, которого убила Россия'', – заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, надпись номинала будет выполнена в соответствии с официальной кириллической версией шрифта Bickham Script без авторских вариаций.

В Нацбанке отметили, что банкнота еще не запущена в производство, поэтому изменение оформления не повлияет на график ее выпуска. Она, как и планировалось, поступит в обращение 4 сентября 2026 года.

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В чем заключался скандал

После презентации новой банкноты ряд украинских дизайнеров заявил, что надпись номинала напоминает неофициальную кириллическую адаптацию шрифта Bickham Script, связываемую с российской дизайнером Александрой Гофман.

Одним из публично обративших внимание на это стал дизайнер Богдан Гдаль. Он напомнил, что аналогичные претензии уже возникали в 2019 году после выпуска банкноты номиналом в 1 000 гривен.

По словам Гдаля, тогда вместе со шрифтовым дизайнером Андреем Шевченко они обращались в Adobe с запросом о происхождении кириллической версии шрифта. В компании, по его словам, сообщили, что до 2016 г. официальной кириллической версии Bickham Script не существовало, а лицензия не позволяет посторонним создавать и распространять модифицированные версии шрифта.

Дизайнер также напомнил, что после ситуации с банкнотой в 1 000 гривен Нацбанк заявлял о проверке информации и обещал провести конкурс на дизайн банкнот во избежание подобных ситуаций в будущем.

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