Евроинтеграция не сорвется: Зеленский обещает решения по НАБУ и САП

Отвечая на вопрос есть ли какие-то риски для евроинтеграции Украины, учитывая ситуацию вокруг НАБУ и САП, глава государства отметил, что Украина находится "в одной инфраструктуре с Европой" и что "мы хотим быть частью Европы". И добавил, что "никто не хочет ничем рисковать".

В качестве примера, президент привел переговоры с партнерами о войне и Турцию. По его словам, "сегодня, например, мы обсуждаем "Рамштайн", мы обсуждаем много вопросов".

"Что касается НАБУ и САП, то я им сказал, что я найду выход. Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам, и чего хочет общество", - заявил Зеленский.