RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Евроинтеграция не сорвется: Зеленский обещает решения по НАБУ и САП

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерий Савицкий

Президент Владимир Зеленский обещает решение по НАБУ и САП с учетом потребностей антикоррупционных органов и общества, чтобы вступление Украины в Европейский Союз не сорвалось.

Об этом он заявил во время общения с медиа 24 июля, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос есть ли какие-то риски для евроинтеграции Украины, учитывая ситуацию вокруг НАБУ и САП, глава государства отметил, что Украина находится "в одной инфраструктуре с Европой" и что "мы хотим быть частью Европы". И добавил, что "никто не хочет ничем рисковать".

В качестве примера, президент привел переговоры с партнерами о войне и Турцию. По его словам, "сегодня, например, мы обсуждаем "Рамштайн", мы обсуждаем много вопросов".

"Что касается НАБУ и САП, то я им сказал, что я найду выход. Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам, и чего хочет общество", - заявил Зеленский.

Резонансный закон о НАБУ и САП

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла закон, существенно ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В то же время, часть функций этих структур документ перекладывает на генерального прокурора Украины.

В тот же день, президент Зеленский подписал документ, а на следующий день, - 23 июля, - он вступил в силу.

В ответ на принятие этого закона, во многих городах страны начались акции протеста. Общественность убеждена, что этот закон заблокирует процессы вступления Украины в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает принятие такого закона серьезным шагом назад для Украины.

Тем временем группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде новый законопроект, который должен вернуть некоторые полномочия НАБУ и САП.

Президент Зеленский анонсировал внесение в Раду законопроекта о независимости НАБУ.

В Европейской комиссии приветствовали разработку нового законопроекта о функционировании антикоррупционных органов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАБУ