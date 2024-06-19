Родственник и советник Насирова помогали ему легализовать взятку: в НАБУ раскрыли схему

Украинские правоохранители раскрыли схему легализации рекордной взятки в размере более 21 млн евро, которую в 2015-2016 гг. получил тогда еще глава Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.

В НАБУ не уточняют, о ком идет речь, но отметим, что должность главы ГФС в 2015-2016 гг. занимал Роман Насиров.

Фото: схема легализации взятки на 21 млн евро (nabu.gov.ua)

В рамках расследования о подозрении сообщили:

близкому лицу экс-главы ГФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 УК Украины);

советнику экс-главы ГФС (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

По информации источника РБК-Украина в правоохранительных органах, близкое лицо экс-главы ГФС - тесть Насирова, застройщик Александр Глимбовский.

По данным следствия, близкое лицо экс-главы ГФС на протяжении декабря 2015 - марта 2016 гг. помог последнему получить часть взятки в размере более 13 млн евро на счета подконтрольной компании.

В течение 2017-2018 гг. подозреваемый, который владеет группой строительных компаний, легализовал эти средства и потратил их на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Строительство комплекса продолжалось в 2022-2023 гг.

В конце 2023 года 81 объект недвижимости и более 30 млн гривен близкого лица экс-главы ГФС арестовали.

Остальную часть взятки - 7,9 млн евро, легализовал советник экс-главы ГФС. 5,5 млн долларов он отмыл при помощи заключение агентского договора в январе 2017 года. А в 2018 году отмыл оставшиеся 2,8 млн евро как оплату по договорам купли-продажи.

Правоохранители все еще устанавливают обстоятельства легализации части взятки в размере 5,5 млн долларов и причастных к этому лиц.