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Скандал в Карпенко-Карого: полиция открыла уголовное дело против Билоуса

Фото: Полиция Киева расследует сексуальные домогательства в университете (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлия Акимова

Правоохранители открыли уголовное производство против преподавателя театрального университета им. Ивана Карпенко-Карого из-за возможных случаев притязаний. Это произошло после обращений бывших студенток и администрации учебного заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киеве.

Как сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о художественном руководителе Молодого театра Андрее Билоусе.

Правоохранителям стало известно о вероятных домогательствах в коллективе образовательного учреждения из публикаций в социальных сетях.

В Шевченковское управление полиции обратились как бывшие студентки, так и представители администрации высшего учебного заведения.

Следователи открыли уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие.

Сейчас продолжаются следственные действия: полицейские общаются со студентами, выпускниками, преподавателями и представителями администрации учереждения. Досудебное расследование продолжается.

 

Обвинения против Билоуса в сексуальных домогательствах набирают огласку

В январе бывшая студентка, заявила о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого и художественного руководителя "Молодого театра" Андрея Билоуса.

Сам Андрей Билоус не комментировал обвинения, сообщив лишь, что обратился в полицию. Через несколько дней университет направил запрос в Национальную полицию с просьбой проверить информацию и дать ей правовую оценку. До завершения расследования Билоус был отстранен от преподавательской деятельности.

Кроме того, вскоре 10 февраля в Киеве под Молодым театром собрались протестующие, которые требуют увольнения режиссера Андрея Билоуса с должности директора и художественного руководителя театра.

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