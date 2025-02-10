Скандал в Карпенко-Карого: полиция открыла уголовное дело против Билоуса

Обвинения против Билоуса в сексуальных домогательствах набирают огласку

В январе бывшая студентка, заявила о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого и художественного руководителя "Молодого театра" Андрея Билоуса.

Сам Андрей Билоус не комментировал обвинения, сообщив лишь, что обратился в полицию. Через несколько дней университет направил запрос в Национальную полицию с просьбой проверить информацию и дать ей правовую оценку. До завершения расследования Билоус был отстранен от преподавательской деятельности.

Кроме того, вскоре 10 февраля в Киеве под Молодым театром собрались протестующие, которые требуют увольнения режиссера Андрея Билоуса с должности директора и художественного руководителя театра.