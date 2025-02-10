Скандал у Карпенка-Карого: поліція відкрила кримінальну справу проти Білоуса

Звинувачення проти Білоуса у сексуальних домаганнях набирають розголосу

У січні колишня студентка, заявила про сексуальні домагання з боку викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого та художнього керівника "Молодого театру" Андрія Білоуса.

Сам Андрій Білоус не коментував звинувачення, повідомивши лише, що звернувся до поліції. Через кілька днів університет надіслав запит до Національної поліції з проханням перевірити інформацію і дати їй правову оцінку. До завершення розслідування Білоус був відсторонений від викладацької діяльності.

Окрім того, невдовзі 10 лютого в Києві під Молодим театром зібралися протестувальники, які вимагають звільнення режисера Андрія Білоуса з посади директора та художнього керівника театру.